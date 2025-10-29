CRNA NOĆ SRBINA! Bogdan Bogdanović u strašnom problemu (VIDEO)

Košarkaši Golden Stejta pobedili su Los Anđeles Kliperse 98:79 i ostvarili drugu uzastopnu pobedu.

FOTO: Tanjug/AP

U pobedničkoj ekipi Džimi Batler postigao je 21 poen uz po pet skokova i asistencija, Stefen Kari imao je 19 poena i osam asistencija, a Kvinten Post 12 poena i osam skokova.

U ekipi iz Los Anđelesa, koja je prekinula niz od dve pobede, Džejms Harden postigao je 20 poena, Kavaj Lenard 18, a Ivica Zubac 14 poena uz 13 asistencija. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović je za devet minuta postigao dva poena i imao je jedan skok.

Trener Klipersa Tajron Lu se čudno ponaša prema Bogdanoviću, pustio ga je da igra prvih sedam minuta utakmice, što je uobičajeno vreme izmene za većinu startera, međutim posle toga odlučio je da ga više ne uvodi. Bogdanović je ušao još dva minuta samo u "garbidž tajmu" na kraju utakmice koja je već tada bila rešena, pa su priliku dobili igrači "s kraja klupe". Objašnjenja za sada nema za ovakav tretman, ali jasno je da Bogdanović nije u formi. Nakon što protiv Portlanda nije pogodio niti jedan šut, sada je protiv Golden Stejta postigao dva poena (1/5 iz igre), a imao je još samo jedan skok.

Košarkaši Majamija pobedili su u noći između utorka i srede Šarlot 144:117 i ostvarili treću uzastopnu pobedu u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).Majami su predvodili Hajme Hakes sa 28 poena, od kojih je 20 postigao u prvom poluvremenu, Bem Adebajo sa 26 poena i Endru Vigins sa 21 poenom.

Pele Larson pobedi je doprineo sa 17 poena, Kelel Vejr sa 14 poena i devet skokoa, a srpski košarkaš Nikola Jović sa 10 poena, šest skokova i dve asistencije za gotovo 22 minuta na terenu.

U ekipi Šarlota Lamelo Bol bio je najefikasniji sa 20 poena, uz devet poena i osam skokova, Kon Nupel postigao je 19 poena, Kolin Sekston 18 poena uz šest asistencija, a Majls Bridžis 17 poena.

Košarkaši Oklahome pobedili su Sakramento 107:101 i ostali neporaženi posle pet utakmica. Šej Gildžes-Aleksander predvodio je aktuelne šampione do pobede sa 31 poenom, devet skokova i četiri asistencije, Eron Vigins dodao je 18 poena, šest skokova i šest asistencija, a 18 poena imao je i Ejdžej Mičel.

U ekipi Sakramenta Zek Levin postigao je 23 poena, Demar Derozan 19, Rasel Vestbruk imao je 16 poena, devet skokova i četiri asistencije, a Domantas Sabonis 10 poena i 18 skokova.

Neporažena je i Filadelfija, koja je posle produžetka pobedila Vašington 139:134. Sikserse je predvodio Tajris Maksi sa 39 poena i 10 asistencija, Džoel Embid doprineo je sa 25 poena, sedam skokova i pet asistencija, a Keventin Grajms sa 23 poena i sedam skokova.

U poraženom timu Aleks Sar postigao je 31 poen, uz 11 skokova i pet asistencija, Kišon Džordž imao je 20 poena, devet skokova i sedam asistencija, a Kris Midlton 13 poena i 10 skokova. Srpski košarkaš Tristan Vukčević nije igrao.

Košarkaši Milvokija pobedili su Njujork 121:111 za treću pobedu u ligi. Bakse je prevodio Janis Adetokunbo sa 27 poena, osam skokova i sedam asistencija, Rajan Rolins dodao je 25 poena, a Geri Trent 11.

U ekipi iz Njujorka, koja je pretrpela drugi uzastopni poraz, Džejlen Branson bio je najefikasniji sa 36 poena, ali se povredio u četvrtoj četvrtini. Mikel Bridžis dodao je 24 poena, 11 skokova i šest asistencija, a Lendri Šemet 16 poena.

