JOŠ JEDNO NBA IME U EVROLIGI: Bivši saigrač Nikole Jokića u najelitnijem evropskom takmičenju

Američki košarkaš Brekston Ki potpisao je ugovor sa Valensijom do kraja sezone, saopštio je španski klub.

Foto: Profimedia

Američki košarkaš je u Valensiju stigao kao slobodan igrač, pošto je dobio otkaz u Memfisu. On igra na poziciji krilnog centra.

Ki je prošle sezone u NBA razvojnoj ligi igrao za San Dijego Kliperse i Santa Kruz Voriorse, a prosečno je beležio 18,4 poena, 9,5 skokova, 4,5 asistencija, 2,9 ukradenih lopti i 1,1 blokadu po utakmici.

Ukupno je odigrao 42 meča u najjačoj ligi na svetu, a nosio je i dres Denvera te bio saigrač sa Nikolom Jokićem.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć