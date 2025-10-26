JOŠ JEDNO NBA IME U EVROLIGI: Bivši saigrač Nikole Jokića u najelitnijem evropskom takmičenju
Američki košarkaš Brekston Ki potpisao je ugovor sa Valensijom do kraja sezone, saopštio je španski klub.
Američki košarkaš je u Valensiju stigao kao slobodan igrač, pošto je dobio otkaz u Memfisu. On igra na poziciji krilnog centra.
Ki je prošle sezone u NBA razvojnoj ligi igrao za San Dijego Kliperse i Santa Kruz Voriorse, a prosečno je beležio 18,4 poena, 9,5 skokova, 4,5 asistencija, 2,9 ukradenih lopti i 1,1 blokadu po utakmici.
Ukupno je odigrao 42 meča u najjačoj ligi na svetu, a nosio je i dres Denvera te bio saigrač sa Nikolom Jokićem.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
EVROPA U NEVERICI: Rusija domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu?!
26. 10. 2025. u 13:08
TRANSFER BOMBA CRNO-BELIH! KK Partizan doveo ogromno pojačanje!
26. 10. 2025. u 13:16
JOKIĆ IZAZVAO HAOS NA TERENU: Udario rivala, nastala velika frka (VIDEO)
26. 10. 2025. u 08:40
JOKIĆ SE IGRA SA AMERIMA: Novo nestvarno veče srpskog centra (VIDEO)
26. 10. 2025. u 08:04
DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
24. 10. 2025. u 13:45
RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!
Najnovije vesti vezane za rat u Ukrajini prilično su iznenadile Rusiju.
26. 10. 2025. u 15:50
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)