ŠOK! Uhapšeni Luka Vildoza i Milica Tasić
Poznati košarkaš Luka Vildoza i njegova supruga Milica Vildoza uhapšeni su u Bolonji pod krajnje neobičnim okolnostima, koje su uzburkale italijanske, ali i evropske medije.
Kako prenosi ugledni italijanski list “Il Resto del Carlino”, par je zaustavljen od strane policije nakon što je, navodno, bez ikakvog povoda došlo do incidenta sa ekipom Hitne pomoći.
Prema svedočenjima, Luka Vildoza je “provocirao, a zatim i fizički napao članove ekipe vozila Hitne pomoći”, koji su se u tom trenutku kretali avenijom na putu da spasu povređenu osobu.
Motiv ovog bizarnog ponašanja još uvek nije poznat, a detalji incidenta i dalje se utvrđuju. Italijanski mediji navode da je reakcija policije bila brza i da su supružnici privedeni na ispitivanje.
Luka Vildoza, poznat po svojoj karijeri u evropskim košarkaškim velikanima, do sada nije bio poznat po incidentima van terena. Upravo zato je ovaj događaj izazvao šok u sportskoj javnosti.
