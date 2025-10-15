FURNIJE NE DOLAZI U BEOGRAD! Veliki hendikep za Olimpijakos - bez jednog od najboljih

Jedan od najboljih košarkaša Olimpijakos, Evan Furnije, neće doputovati u Beograd na naredni meč Olimpijakosa koji igraju protiv Makabija.

FOTO: M. Vukadinović

Francuz je otpisan za duel pete runde elitnog takmičenja, zajedno sa Tomasom Vokapom, Šekom Mekisikom i Kinanom Evansom, kao i Mustafom Falom koji bi mogao da propusti i čitavu sezonu.

Furnije se muči sa povredom članka i nije još uvek poznato kada će se vratiti na teren.

