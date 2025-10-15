Košarka

FURNIJE NE DOLAZI U BEOGRAD! Veliki hendikep za Olimpijakos - bez jednog od najboljih

Filip Milošević

15. 10. 2025. u 17:46

Jedan od najboljih košarkaša Olimpijakos, Evan Furnije, neće doputovati u Beograd na naredni meč Olimpijakosa koji igraju protiv Makabija.

ФУРНИЈЕ НЕ ДОЛАЗИ У БЕОГРАД! Велики хендикеп за Олимпијакос - без једног од најбољих

FOTO: M. Vukadinović

Francuz je otpisan za duel pete runde elitnog takmičenja, zajedno sa Tomasom Vokapom, Šekom Mekisikom i Kinanom Evansom, kao i Mustafom Falom koji bi mogao da propusti i čitavu sezonu.

Furnije se muči sa povredom članka i nije još uvek poznato kada će se vratiti na teren.

BONUS VIDEO: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: Znam šta će tražiti…

TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: "Znam šta će tražiti…"