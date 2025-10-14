Košarka

ONI ĆE DELITI PRAVDU: Poznato ko sudi Real Madrid - Partizan

Filip Milošević

14. 10. 2025. u 17:45

Košarkaši Real Madrida i Partizana sastaće se u sredu od 20.45, a Evroliga je odredila sudije za ovaj meč.

FOTO: M. Vukadinović

Evroliga je objavila ko će biti arbirtri na utakmici u prestonici Španije. 

Glavni sudija utakmice biće Turčin Emin Mogulkoč, dok će uz njega na terenu biti i Boris Rižik i Joanis Fufis iz Grčke. 

Nakon tri kola obe ekipe su na skoru od dve pobede i jednog poraza.

