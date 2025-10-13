JOŠ JEDAN ADETOKUMBO U NBA LIGI! Janis doveo najmlađeg brata u Milvoki

Tanasis, najmlađi Aleks i najpoznatiji Janis Adetokunbo će u sezoni pred nama igrati za Milvoki Bakse.

FOTO: Tanjug/AP

Kako je preneo Šams Čaranija, najmlađi od trojice, Aleks, nakon odlaska iz grčkog Arisa karijeru nastavlja u NBA franšizi iz Viskonsina, sa kojom je dogovorio dvosmerni ugovor.

Tako je ispisana i istorija najjače lige sveta, jer se po prvi put tri brata nalaze zajedno u rosteru jednog NBA tima.

