JOŠ JEDAN ADETOKUMBO U NBA LIGI! Janis doveo najmlađeg brata u Milvoki
Tanasis, najmlađi Aleks i najpoznatiji Janis Adetokunbo će u sezoni pred nama igrati za Milvoki Bakse.
Kako je preneo Šams Čaranija, najmlađi od trojice, Aleks, nakon odlaska iz grčkog Arisa karijeru nastavlja u NBA franšizi iz Viskonsina, sa kojom je dogovorio dvosmerni ugovor.
Tako je ispisana i istorija najjače lige sveta, jer se po prvi put tri brata nalaze zajedno u rosteru jednog NBA tima.
