"SVI SMO SPREMNI DA POMOGNEMO OBRADOVIĆU!" Davidovac o novom treneru Crvene zvezde, novom selektoru, narednom meču u Evroligi...
Košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac izjavio je danas u Beogradu da su svi u klubu spremni da pomognu novom treneru "crveno-belih" Saši Obradoviću.
Obradović je pre dva dana imenovan za novog trenera Zvezda umesto grčkog stručnjaka Janisa Sferopulosa.
Crvena zvezda će u utorak od 20 časova u Beogradskoj areni dočekati Žalgiris u četvrtom kolu Evrolige.
- U ovakvom rasporedu nema mnogo vremena za trening, svi moramo da se fokusiramo na to što on zahteva. U ovom momentu nije mu lako da preuzme ekipu, ali svi smo spremni da mu pomognemo. Neki od nas već su sarađivali sa njim i znamo kako on funkcioniše - rekao je Davidovac u obraćanju novinarima.
Obradović je odradio dva treninga sa košarkašima Zvezde.
- Nije bilo mnogo treninga, pa samim tim ni vremena za mnogo promena. Idemo korak po korak i nema nekih velikih promena - dodao je Davidovac.
Zvezda je u trećem kolu u gostima pobedila Fenerbahče.
- Značilo nam je dosta, pobeda generalno. Odigrali smo dobru utakmicu timski, bili smo na visokom nivou - rekao je košarkaš Zvezde.
Žalgiris je zabeležio tri pobede u prva tri kola Evrolige, dok Zvezda ima skor 1/2.
- U ovom trenutku deluju da su stvarno najbolji u ligi. Fizički dosta dobri, sa nekim pojačanjima koja su odlična. Ali igramo na svom terenu i spremni smo. Pre svega moramo da odgovorimo fizički na njihovu igru, energija na visokom nivou, ali igramo kod kuće i tako mora biti - izjavio je Davidovac.
On je prokomentarisao dolazak Dušana Alimpijevića na mesto selektora Srbije.
- Drago mi je, zaslužio je to. Poštujem ga van terena kao čoveka, onda i na terenu za sve što je uradio. Zasluženo je dobio priliku da bude selektor - zaključio je Davidovac.
Crvena zvezda će posle duela sa Žalgirisom u petak, 17. oktobra u Beogradu dočekati Real u petom kolu Evrolige.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.
12. 10. 2025. u 07:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)