"SVI SMO SPREMNI DA POMOGNEMO OBRADOVIĆU!" Davidovac o novom treneru Crvene zvezde, novom selektoru, narednom meču u Evroligi...

Košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac izjavio je danas u Beogradu da su svi u klubu spremni da pomognu novom treneru "crveno-belih" Saši Obradoviću.

FOTO: KK Crvena zvezda

Obradović je pre dva dana imenovan za novog trenera Zvezda umesto grčkog stručnjaka Janisa Sferopulosa.

Crvena zvezda će u utorak od 20 časova u Beogradskoj areni dočekati Žalgiris u četvrtom kolu Evrolige.

- U ovakvom rasporedu nema mnogo vremena za trening, svi moramo da se fokusiramo na to što on zahteva. U ovom momentu nije mu lako da preuzme ekipu, ali svi smo spremni da mu pomognemo. Neki od nas već su sarađivali sa njim i znamo kako on funkcioniše - rekao je Davidovac u obraćanju novinarima.

Obradović je odradio dva treninga sa košarkašima Zvezde.

- Nije bilo mnogo treninga, pa samim tim ni vremena za mnogo promena. Idemo korak po korak i nema nekih velikih promena - dodao je Davidovac.

Zvezda je u trećem kolu u gostima pobedila Fenerbahče.

- Značilo nam je dosta, pobeda generalno. Odigrali smo dobru utakmicu timski, bili smo na visokom nivou - rekao je košarkaš Zvezde.

Žalgiris je zabeležio tri pobede u prva tri kola Evrolige, dok Zvezda ima skor 1/2.

- U ovom trenutku deluju da su stvarno najbolji u ligi. Fizički dosta dobri, sa nekim pojačanjima koja su odlična. Ali igramo na svom terenu i spremni smo. Pre svega moramo da odgovorimo fizički na njihovu igru, energija na visokom nivou, ali igramo kod kuće i tako mora biti - izjavio je Davidovac.

On je prokomentarisao dolazak Dušana Alimpijevića na mesto selektora Srbije.

- Drago mi je, zaslužio je to. Poštujem ga van terena kao čoveka, onda i na terenu za sve što je uradio. Zasluženo je dobio priliku da bude selektor - zaključio je Davidovac.

Crvena zvezda će posle duela sa Žalgirisom u petak, 17. oktobra u Beogradu dočekati Real u petom kolu Evrolige.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja