AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Nikola Jokić zaprepastio košarkaški svet (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Los Anđeles Kliperse u predsezonskom meču NBA lige 102:94 uz zapaženu partiju našeg Nikole Jokića.

Foto AP

Reprezentativac Srbije i najbolji igrač ekipe iz Kolorada za 22 minuta igre zabeležio je 12 poena, devet skokova i šest asistencija, od kojih se jedna posebno izdvojila.

Centar Denvera je sve ostavio bez teksta dodavanjem kako samo on zna. Tokom prve četvrtine, kada niko nije očekivao, bez gledanja je poslao loptu Eronu Gordonu koji je bio u suprotnom uglu.

Znao je odlično Jokić gde je Gordon, a ovaj je maestralnu asistenciju pretvorio u trojku.

Another INSANE preseason dime from Nikola Jokić pic.twitter.com/6uLNZbxJsf — Matt Brooks (@MattBrooksNBA) October 13, 2025