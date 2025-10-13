Košarka

AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Nikola Jokić zaprepastio košarkaški svet (VIDEO)

Новости онлине

13. 10. 2025. u 08:20

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Los Anđeles Kliperse u predsezonskom meču NBA lige 102:94 uz zapaženu partiju našeg Nikole Jokića.

АМЕРИ ГЛЕДАЈУ И НЕ ВЕРУЈУ! Никола Јокић запрепастио кошаркашки свет (ВИДЕО)

Foto AP

Reprezentativac Srbije i najbolji igrač ekipe iz Kolorada za 22 minuta igre zabeležio je 12 poena, devet skokova i šest asistencija, od kojih se jedna posebno izdvojila.

Centar Denvera je sve ostavio bez teksta dodavanjem kako samo on zna. Tokom prve četvrtine, kada niko nije očekivao, bez gledanja je poslao loptu Eronu Gordonu koji je bio u suprotnom uglu.

Znao je odlično Jokić gde je Gordon, a ovaj je maestralnu asistenciju pretvorio u trojku.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIN U PROBLEMU: NJegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
Tip fudbal

0 1

SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo

POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.

12. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!

KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - "Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!"