DUEL STARIH RIVALA: Košarkaši kraljevačke Sloge sutra gostuju OKK Beogradu
Sutrašnjom utakmicom između domaćeg OKK Beograda i kraljevačke Sloge, starih rivala sa prvoligaških parketa sadašnje, ali i bivših država, biće zaokruženo 2. kolo „Meridian bet Košarkaške lige Srbije“.
Kraljevčki „beli“ su novu sezonu započeli pobedom pred svojim navijačima, dok će popularni „klonferi“ svoju prvu ovoseznsku recku pokušati da ostvare na svom terenu upravo u sutršnjem duelu.
U minulih međusobnih 26 mečeva, odigranih od 2010., OKK Beograd je zabeležio 18, a Sloga 8 trijumfa.
SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.
12. 10. 2025. u 07:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)