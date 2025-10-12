DUEL STARIH RIVALA: Košarkaši kraljevačke Sloge sutra gostuju OKK Beogradu

Sutrašnjom utakmicom između domaćeg OKK Beograda i kraljevačke Sloge, starih rivala sa prvoligaških parketa sadašnje, ali i bivših država, biće zaokruženo 2. kolo „Meridian bet Košarkaške lige Srbije“.

G.Šljivić (arhiva)

Kraljevčki „beli“ su novu sezonu započeli pobedom pred svojim navijačima, dok će popularni „klonferi“ svoju prvu ovoseznsku recku pokušati da ostvare na svom terenu upravo u sutršnjem duelu.

U minulih međusobnih 26 mečeva, odigranih od 2010., OKK Beograd je zabeležio 18, a Sloga 8 trijumfa.