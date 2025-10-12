Košarka

DUEL STARIH RIVALA: Košarkaši kraljevačke Sloge sutra gostuju OKK Beogradu

Goran Ćirović

12. 10. 2025. u 14:53

Sutrašnjom utakmicom između domaćeg OKK Beograda i kraljevačke Sloge, starih rivala sa prvoligaških parketa sadašnje, ali i bivših država, biće zaokruženo 2. kolo „Meridian bet Košarkaške lige Srbije“.

ДУЕЛ СТАРИХ РИВАЛА: Кошаркаши краљевачке Слоге сутра гостују ОКК Београду

G.Šljivić (arhiva)

Kraljevčki „beli“ su novu sezonu započeli pobedom pred svojim navijačima, dok će popularni „klonferi“ svoju prvu ovoseznsku recku pokušati da ostvare na svom terenu upravo u sutršnjem duelu.

U minulih međusobnih 26 mečeva, odigranih od 2010., OKK Beograd je zabeležio 18, a Sloga 8 trijumfa.

