"GROBARI" SU OVO ŽELJNO ČEKALI! Partizan dovodi NBA centra?

Košarkaši Partizana dobro su na dobar način otvorilisezonu sa dve pobede i jednim porazom u Evroligi. Ipak, navijači isčekuju još jedno pojačanje, na centarskim pozicijama.

FOTO: N. Skenderija

O tome je govorio poznati košarkaški novinar Donatas Urbonas. On je naveo da crno-beli čekaju tzv. NBA "kat" (rez prim. aut.), kada će konačno rešiti pitanje petice.

NBA liga počinje 31. oktobra, a pre toga treba očekivati da Partizan potpiše igrača koji će prethodno otpasti iz opcija za nastavak karijere i najjačoj ligi sveta:

- Odlaskom Nilikine povećan je novac kako bi se doveo bolji centar. Jedini problem za Partizan je što nema dovoljno centara na tržištu, ali čeka se NBA "kat". Tu traže pravo rešenje. Obradović je sam potvrdio da Partizan traži samo visokog igrača, tj. centra - rekao je Urbonas za "Basket news".

Urbonas je potvrdio ono što svi "grobari" i čekaju, a to je da im stigne novi centar, i to iz NBA lige, te će se to najverovatnije i obistiniti u narednih mesec dana.

