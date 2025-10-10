"BOMBA" NA APENINIMA: Juventus "krade" fudbalera Milanu?!

Čuvar mreže Milana, Majk Menjan, ulazi u poslednju godinu ugovora i bliži je ka tome da napusti Milan nego da produži ugovor.

FOTO: EPA

To što nije došlo do dogovora između Francuza i Milana ispratio je Juventus koji bi mogao na zimu već da dogovori prelazak Menjana kada bude ušao u poslednjih šest meseci ugovora, piše Gazeta delo Sport.

Podsetimo, Manjan brani izvrsno u klubu iz grada mode i sigurno da bi bio veliko pojačanje za "staru damu", samo će biti zanimljivo ukoliko do transfera dođe kako će to uticati na navijače Milana.

