Košarka

"BOMBA" NA APENINIMA: Juventus "krade" fudbalera Milanu?!

Filip Milošević

10. 10. 2025. u 18:45

Čuvar mreže Milana, Majk Menjan, ulazi u poslednju godinu ugovora i bliži je ka tome da napusti Milan nego da produži ugovor.

БОМБА НА АПЕНИНИМА: Јувентус краде фудбалера Милану?!

FOTO: EPA

To što nije došlo do dogovora između Francuza i Milana ispratio je Juventus koji bi mogao na zimu već da dogovori prelazak Menjana kada bude ušao u poslednjih šest meseci ugovora, piše Gazeta delo Sport.

Podsetimo, Manjan brani izvrsno u klubu iz grada mode i sigurno da bi bio veliko pojačanje za "staru damu", samo će biti zanimljivo ukoliko do transfera dođe kako će to uticati na navijače Milana.

