BIĆE TO SPEKTAKL: Poznato gde Partizan i Olimpijakos igraju meč Evrolige
PARTIZAN je pre početka sezone obelodanio da će dve utakmice Evrolige odigrati van Beograda zbog zauzetosti "Beogradske arene". Sad je poznato gde će dočekati Olimpijakos.
U pitanju je utakmica 22. kola koja će se odigrati 14. januara u gradskoj hali kapaciteta 16.000 mesta.
- Radujemo se susretu sa našim ljudima iz Austrije i okolnih zemalja, radujemo se zajedničkom dočeku Pravoslavne Nove Godine, i sigurni smo da će Beč biti pravi domaći teren za naš tim! - rekao je predsednik crno-belih Ostoja Mijailović.
Partizan i Olimpijakos su novu sezonu u Evroligi otvorili na identičan način - imaju učinak 1-1.
Crno-beli u 3. kolu dočekuju Efes (četvrtak, 20.30).
