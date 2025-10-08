BIĆE TO SPEKTAKL: Poznato gde Partizan i Olimpijakos igraju meč Evrolige

PARTIZAN je pre početka sezone obelodanio da će dve utakmice Evrolige odigrati van Beograda zbog zauzetosti "Beogradske arene". Sad je poznato gde će dočekati Olimpijakos.

Foto: KK Partizan

U pitanju je utakmica 22. kola koja će se odigrati 14. januara u gradskoj hali kapaciteta 16.000 mesta.

- Radujemo se susretu sa našim ljudima iz Austrije i okolnih zemalja, radujemo se zajedničkom dočeku Pravoslavne Nove Godine, i sigurni smo da će Beč biti pravi domaći teren za naš tim! - rekao je predsednik crno-belih Ostoja Mijailović.

Partizan i Olimpijakos su novu sezonu u Evroligi otvorili na identičan način - imaju učinak 1-1.

Crno-beli u 3. kolu dočekuju Efes (četvrtak, 20.30).

