PRVI ČOVEK HAPOELA TVRDI: "Real Madrid je nudio više novca Vasiliju Miciću od nas!"

Postao je Vasilije Micić najplaćeniji košarkaš u Evropi kada je letos potpisao za Hapoel.

FOTO: M. Vukadinović

Ipak, prvi čovek Hapoel Ofer Janaj otkrio je da je Real nudio više od njih za Srbina.

- Mnogo novca ima u svetu, ali su strast i vizija retki. Kad imate oba, postajete deo ove priče. Uzmimo Micića za primer – Real Madrid mu je ponudio više novca od nas, ali je odabrao da dođe ovde. Da je otišao u Madrid, mogao bi da osvoji Evroligu, ali je došao u Hapoel sa idejom da predvodi ekipu iz Evrokupa na evroligaškom nivou. Možda uradi i više, ali je to do njega - rekao je Janaj za podkast „EuroInsiders„