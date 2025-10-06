Košarka

PRVI ČOVEK HAPOELA TVRDI: "Real Madrid je nudio više novca Vasiliju Miciću od nas!"

Filip Milošević

06. 10. 2025. u 22:24

Postao je Vasilije Micić najplaćeniji košarkaš u Evropi kada je letos potpisao za Hapoel.

ПРВИ ЧОВЕК ХАПОЕЛА ТВРДИ: Реал Мадрид је нудио више новца Василију Мицићу од нас!

FOTO: M. Vukadinović

Ipak, prvi čovek Hapoel Ofer Janaj otkrio je da je Real nudio više od njih za Srbina.

- Mnogo novca ima u svetu, ali su strast i vizija retki. Kad imate oba, postajete deo ove priče. Uzmimo Micića za primer – Real Madrid mu je ponudio više novca od nas, ali je odabrao da dođe ovde. Da je otišao u Madrid, mogao bi da osvoji Evroligu, ali je došao u Hapoel sa idejom da predvodi ekipu iz Evrokupa na evroligaškom nivou. Možda uradi i više, ali je to do njega - rekao je Janaj za podkast „EuroInsiders„

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal