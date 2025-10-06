DUBAI POKAZAO SNAGU: Bejkon dominirao u ubedljivoj pobedi protiv Splita

DUBAI ja pokazao na startu ABA lige da i ove sezone ima velike ambicije u regionalnom takmičenju. To najbolje pokazuje ubedljiva pobeda u 1. kolu A grupe protiv Splita sa 92:58 (21:18, 23:16, 13:9, 35:15).

FOTO: KK Dubai/ABA liga

Gosti su se držali praktično samo prvu četvrtinu posle koje su zaostajali tri poena - 21:18. Od tog momenta na terenu je postojao samo tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Dubai je na veliki odmor otišao sa dvocifrenom prednošću - 44:34 i već tad je bilo jasno da će Split prvu pobedu morati potraži u nekoj drugoj utakmici.

Kad je ova utakmica u pitanju posebno je upečatljiva četvrta četvrtina, koju su izabranici Jurice Golemca dobili sa 35:15.

Najefikasniji kod pobednika bio je Dvejn Bejkon koji je upisao dabl-dabl od 17 poena i 10 skokova, dok je Filip Petrušev brojao do 13. Na drugoj strani najbolji je bio Leon Radošević sa 15, pratio ga je Zoran Dragić sa 10.

Dubai u narednom kolu gostuje Borcu u Čačku, a Split dočekuje Partizan.

