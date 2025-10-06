MAĐIONIČAR NIKOLA TOPIĆ! Srbin oduševio Amerikance (VIDEO)
Košarkaši Oklahome Siti Tander savladali su Šarlot Hornetse rezultatom 135:114 u prvom predsezonskom meču NBA lige, a mladi srpski plejmejker Nikola Topić blistao je u svom prvom meču za prvi tim aktuelnog NBA šampiona.
Momak za koga nije bilo mesta u reprezentaciji Srbije na nedavnom Evropskom prvenstvu, u svom prvom meču u NBA predsezoni pokazao je da njegovo vreme tek dolazi.
Blistao je mladi Topić na meču protiv Šarlota, za 32 minuta igre ubacio je 10 poena i zabeležio sedam asistencija, četiri skoka i jednu ukradenu loptu. Iz igre je šutirao 4/9 (0/3 za tri), a sa linije za slobodna bacanja 2/2.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Eron Vigins sa 23 poena, Kris Jangblad ubacio je 20, a po 17 zabeležili su Vilijams i Dijeng.
Naredni pripremni meč Oklahoma će odigrati protiv Dalasa.
