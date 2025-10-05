Košarka

KAKAV DEBI ZA FRENKA NILIKINU! Doskorašnji igrač Partizana sjajan u pobedi Olimpijakosa, Barcokas ga nahvalio

Filip Milošević

05. 10. 2025. u 18:10

Doskorašnji kjošarkaš Partizana a sada član Olimpijakosa, Frenk Nilikina, odigrao je odličnu partiju na debiju za novi klub.

КАКАВ ДЕБИ ЗА ФРЕНКА НИЛИКИНУ! Доскорашњи играч Партизана сјајан у победи Олимпијакоса, Барцокас га нахвалио

FOTO: I. Marinković

Naime, Olimpijakos je savladao na gostovanju Marusi sa 100:81, a Francuz je bio sjajan na debiju pošto je postigao 12 poena, uhvatio tri skoka i podelio četiri asistencije.

Posle meča, Jorgos Barcokas je pričao o Nilikini sa biranim rečima i podvukao važnost njegovog transfera. 

- Potpisali smo Nilikinu jer je vrhunski igrač. Verovatno su ga mnogi potcenili. Treba malo da poboljša svoju fizičku kondiciju jer nije igrao. To se radi kroz treninge i utakmice. On je veoma važno pojačanje, podiže naš nivo svojim veštinama. Može da kontroliše igru - rekao je trener Olimpijakosa. 

