PRVA RECKA „MALENIH“: Košrkašice Kraljeva posle produžetka pobedile Dugu iz Šapca

Prvu pobedu u novoj sezoni ostvarile su košarkašice Krljeva savladavši u stroj hali na Ibarskom keju Dugu iz Šapca posle produžetka – 86:82 (20:16, 13:26, 14:10, 25:20, 14:10), u okviru 2. kola Prve ženske lige Srbije .

G.Šljivić

Najefikasnije u redovima kraljevačkih „malenih“ bile su Džejms sa 20, Janić sa 19 i Mehović sa 14 poena, a kod gošći Robertson je postigla 21, Stepanović 18 poena.

U narednom 3. kolu Kraljevčanke će u Sportskom centru Rakovica snage odmeriti protiv domaćeg Rasa, dok Dugu na svm terenu očekuje meč protv Mege Superbet.