Košarka

EVROLIGA - SRPSKIH KLUBOVA BRIGA: Crvena zvezda zakucana za dno, Partizan u malo boljoj situaciji na tabeli

Filip Milošević

04. 10. 2025. u 09:26

Nakon kompletirana dva kola u Evroligi, "večiti" odnosno Crvena zvezda i Partizan ne stoje baš najbolje na tabeli iste.

ЕВРОЛИГА - СРПСКИХ КЛУБОВА БРИГА: Црвена звезда закуцана за дно, Партизан у мало бољој ситуацији на табели

FOTO: M. Vukadinović

Naime, košarkaši Crvene zvezde doživeli su dva ubedljiva poraza u prva dva kola, dok je Partizan uspeo da bude polovičan.

Na začelju se, pored Zvezde, nalaze i Pariz, Baskonija i Makabi. Na vrhu su se izdvojili Hapoel Tel Aviv, Valensija i Žalgiris, jedini timovi sa maksimalnim učinkom. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Partizan trenutno zauzima 16. poziciju.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Standings provided by Sofascore

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANJE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja

TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANjE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja