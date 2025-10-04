EVROLIGA - SRPSKIH KLUBOVA BRIGA: Crvena zvezda zakucana za dno, Partizan u malo boljoj situaciji na tabeli
Nakon kompletirana dva kola u Evroligi, "večiti" odnosno Crvena zvezda i Partizan ne stoje baš najbolje na tabeli iste.
Naime, košarkaši Crvene zvezde doživeli su dva ubedljiva poraza u prva dva kola, dok je Partizan uspeo da bude polovičan.
Na začelju se, pored Zvezde, nalaze i Pariz, Baskonija i Makabi. Na vrhu su se izdvojili Hapoel Tel Aviv, Valensija i Žalgiris, jedini timovi sa maksimalnim učinkom.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Partizan trenutno zauzima 16. poziciju.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Preporučujemo
VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA "GROBARE": Oglasio se KK Partizan povodom 80. rođendana crno-belih
03. 10. 2025. u 20:15
HITNO SAOPŠTENjE KK PARTIZAN! Oglasili se iz Humske zbog haosa ispred Beogradske arene
03. 10. 2025. u 10:45
GOLEADA NA "STAMFORD BRIDžU": Slabašne odbrane dva velikana koja jure tri boda garantuju veoma zanimljivu utakmicu
ČELSI i Liverpul će u subotu uveče odigrati jedan od najvažnijih mečeva u dosadašnjem delu Premijer lige (18.30). Obe ekipe ulaze u derbi sa velikim problemima. "Plavci" sa povredama i disciplinom, a šampion Liverpul traži iskupljene posle dva bolna poraza od Palasa i Galatasaraja.
04. 10. 2025. u 07:20
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)