POČELA JE ABA LIGA! Igokea savladala FMP na otvaranju nove sezone

Košarkaši Igokee pobedili su FMP rezultatom 92:88 na otvaranju nove sezone ABA lige, u meču prvog kola Grupe A.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Najel Sizer je predvodio Ikogeu ka pobedi sa 15 poena, Brejn Tajri je dao 14, po 13 su dali Dragan Milosavljević i Nikola Popović, Džekuan Luis 12, a 11 Strahinja Gavrilović.

Džošua Skot je dao 25 poena za FMP, Filip Barna 19, Dušan Radosavljević 14, a Aleksa Stanojević 10.

Igokea je u drugom kolu Grupe B slobodna, a u trećem će dočekati Krku. FMP u drugom kolu dočekuje Studentski centar. (Kraj) isu/gri

