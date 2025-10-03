POČELA JE ABA LIGA! Igokea savladala FMP na otvaranju nove sezone
Košarkaši Igokee pobedili su FMP rezultatom 92:88 na otvaranju nove sezone ABA lige, u meču prvog kola Grupe A.
Najel Sizer je predvodio Ikogeu ka pobedi sa 15 poena, Brejn Tajri je dao 14, po 13 su dali Dragan Milosavljević i Nikola Popović, Džekuan Luis 12, a 11 Strahinja Gavrilović.
Džošua Skot je dao 25 poena za FMP, Filip Barna 19, Dušan Radosavljević 14, a Aleksa Stanojević 10.
Igokea je u drugom kolu Grupe B slobodna, a u trećem će dočekati Krku. FMP u drugom kolu dočekuje Studentski centar. (Kraj) isu/gri
