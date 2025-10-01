DŽANAN MUSA OTKRIO! Evo zbog čega nije došao u Partizan
Košarkaš Dubaija i reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa otkrio je da je ovog leta bio blizu dolaska u Partizan, ali da je na kraju odlučio da karijeru nastavi u novom evroligaškom projektu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
- Pričao sam sa Ostojom Mijailovićem, čovek kog jako poštujem, kao i Partizan i njihove navijače. Bilo je tu želja sa obe strane, par puta smo razgovarali, ali mi se jednostavno Dubai više svideo i odlučio sam da dođem ovde. Partizan poštujem, želim im sve najbolje i vidimo se u Beogradu", rekao je Musa za Mocart sport.
Musa je briljirao na startu Evrolige upravo protiv "crno-belih", ubacivši 19 poena uz 5 asistencija i 4 skoka za 34 minuta u pobedi Dubaija 89:76. Posle meča istakao je da duel nije bio lak, iako je njegov tim u finišu imao i preko 20 poena prednosti.
- Ne mislim da smo pobedili lako, Partizan je tim protiv kog morate da ostanete fokusirani do poslednjeg momenta. Evroliga je takmičenje u kojem možete da izgubite svaku utakmicu i mi smo ovaj meč odigrali kao da je finale", poručio je bh. reprezentativac.
Musa se osvrnuo i na partiju Davisa Bertansa, koji je protiv bivšeg kluba ubacio 20 poena (5/7 za tri).
- Njega ne moram uopšte da pominjem. Mislim da je najbolji šuter u Evropi i treba ga pronaći u svakom trenutku. On je sjajan i na terenu i van njega, mnogo sam srećan zbog njega", zaključio je Musa.
