AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Nikola Jokić poručio: Muka mi je, neću više da igram sa njim

BAŠ je bilo zabavno na konferenciji za medije ekipe Denvera pred start nove sezone.

FOTO: Tanjug/AP

Nikola Jokić je naravno bio u centru pažnje, a novinare je najviše zanimalo to kako će Nagetsi u narednoj sezoni igrati sa visokom postavom.

Usledio je iznenađujuć, i šaljiv, odgovor Srbina:

- Zašto da ne? Dosta mi je E.G.-ja (Erona Gordona). Ne mogu više s njim da igram, moramo da ga menjamo. On neće menjati mene. Zašto da ne, da probamo nešto novo. Sviđa mi se. Moramo da budemo kreativni. Da izbacimo nešto što niko nije video.

Jokića su pitali kako je prošao trening.

- Isto je svaki put. Ono što mi je ostalo jeste prvi posed. Spens je izbacio Džulijana Tuta. Prva akcija na treningu, šta god da je uradio... To mi je ostalo u sećanju. A žao mi je jer su mi rekli da je Spens zapravo igrao baš dobro. Tako da ga nisam video jer je imao neki problem. Ne znam. To je bilo poslednje.

Čemu se najviše raduješ u vezi sa defanzivnim promenama koje uvodite?

- Pa, probaćemo nešto drugačije. I gledam kako ja mogu da utičem u toj oblasti. Biće nešto drugačije nego prošle godine. Radujem se da vidim kako će izgledati. Uzbudljivo je probati nešto novo.

