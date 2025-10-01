ZBOG OVOGA JE ZVEZDA IZGUBILA! Legendarni košarkaši stručnjak grmi na Janisa Sferopulos

LOŠE baš loše na otvaranju Evrolige!

FOTO: M. Vukadinović

Crvena zvezda je pred svojim navijačima izgubila od ekipe Milana - 82:92, a legendarni košarkaški stručnjak Vlade Đurović nije štedeo crveno bele, naročito Janisa Sferopulosa.

- Sferopulos smatra da je Mekintajer dobar i prošle godine mu je davao odrešene ruke da radi šta hoće, kao da je vrhunski, a on nije vrhunski. Drugo, žali se što nema Kenana, a tvrdim da je Zvezda pojačana jer nema Kenana. Šta je on mogao da pomogne? Nije trebalo ni da ostane. Nije problem Kenan, već ono što sam rekao - plejmejker koji može da poveže i vodi. Kad već trener ne radi to iz nekih razloga. Na pet razlike je lopta bila dugo ispred njega. Karter? Odigraj nešto majstore, trebalo je nešto da mu kaže, ne može tako da se odigra napad koji odlučuje utakmicu. Sve to vreme stoji Mekintajer u ćošku u stilu "ima drugih, organizujte bez mene" - kazao je za TV Arena Vlade Đurović.

STAV Vlade Đurović/FOTO: N. Paraušić

Đurović kaže da je crveno-belima potreban bolji startni plejmejker od Kodija Milera Mekintajera.

- Ništa neće moći da promeni ako ne dođe jači plejmejker. Sa ovim plejmejkerom nema visok domet. Igra koju je Sferopulos postavio je igra sa boljim plejmejkerom. Mekintajer je dao koševe kad je sve bilo gotovo. Niti je vodio ekipu... Vodio je loptu po 24 sekunde, pa šutne, pa je onda i Karter radio to isto, kada je video šta on radi. Drugi plejmejker, Miljenović, njegov je domet ABA liga. Može, ali da bude treći. Dakle, Zvezda ima prvog i drugog koji bi trebalo da budu najviše drugi i treći. Ovi drugi igrači, ovakvi kakvi su po tehničkoj naobrazbi, njima treba jači vođa. I tog Kartera treba voditi, on ne može davodi ovako ni sam sebe. I Nigerijce treba voditi, potreban je igrač koji ima autoritet. Za mene kažu da govorim teške reči, da ne dajem optimizma, a ne mogu da kažem da možemo biti optimisti nikako. Nije mi se svidelo ni kod jednih, ni kod drugih, ali ovo što smo videli ne zadovoljava kriterijume Evrolige.

Zvezda će naredni meč igrati za dva dana na gostovanju Bajernu i po svemu sudeći ostala je i bez još jednog igrača zbog povrede. Protiv Armanija povredio centar Hasijel Rivero, dok su od ranije odsutni Ognjen Dobrić, Ajzeja Kenan, Uroš Plavšić i Devonte Grejem, Džoel Bolomboj se nije ni pojavio na pripremama.