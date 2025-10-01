ZBOG OVOGA JE ZVEZDA IZGUBILA! Legendarni košarkaši stručnjak grmi na Janisa Sferopulos
LOŠE baš loše na otvaranju Evrolige!
Crvena zvezda je pred svojim navijačima izgubila od ekipe Milana - 82:92, a legendarni košarkaški stručnjak Vlade Đurović nije štedeo crveno bele, naročito Janisa Sferopulosa.
- Sferopulos smatra da je Mekintajer dobar i prošle godine mu je davao odrešene ruke da radi šta hoće, kao da je vrhunski, a on nije vrhunski. Drugo, žali se što nema Kenana, a tvrdim da je Zvezda pojačana jer nema Kenana. Šta je on mogao da pomogne? Nije trebalo ni da ostane. Nije problem Kenan, već ono što sam rekao - plejmejker koji može da poveže i vodi. Kad već trener ne radi to iz nekih razloga. Na pet razlike je lopta bila dugo ispred njega. Karter? Odigraj nešto majstore, trebalo je nešto da mu kaže, ne može tako da se odigra napad koji odlučuje utakmicu. Sve to vreme stoji Mekintajer u ćošku u stilu "ima drugih, organizujte bez mene" - kazao je za TV Arena Vlade Đurović.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Đurović kaže da je crveno-belima potreban bolji startni plejmejker od Kodija Milera Mekintajera.
- Ništa neće moći da promeni ako ne dođe jači plejmejker. Sa ovim plejmejkerom nema visok domet. Igra koju je Sferopulos postavio je igra sa boljim plejmejkerom. Mekintajer je dao koševe kad je sve bilo gotovo. Niti je vodio ekipu... Vodio je loptu po 24 sekunde, pa šutne, pa je onda i Karter radio to isto, kada je video šta on radi. Drugi plejmejker, Miljenović, njegov je domet ABA liga. Može, ali da bude treći. Dakle, Zvezda ima prvog i drugog koji bi trebalo da budu najviše drugi i treći. Ovi drugi igrači, ovakvi kakvi su po tehničkoj naobrazbi, njima treba jači vođa. I tog Kartera treba voditi, on ne može davodi ovako ni sam sebe. I Nigerijce treba voditi, potreban je igrač koji ima autoritet. Za mene kažu da govorim teške reči, da ne dajem optimizma, a ne mogu da kažem da možemo biti optimisti nikako. Nije mi se svidelo ni kod jednih, ni kod drugih, ali ovo što smo videli ne zadovoljava kriterijume Evrolige.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Zvezda će naredni meč igrati za dva dana na gostovanju Bajernu i po svemu sudeći ostala je i bez još jednog igrača zbog povrede. Protiv Armanija povredio centar Hasijel Rivero, dok su od ranije odsutni Ognjen Dobrić, Ajzeja Kenan, Uroš Plavšić i Devonte Grejem, Džoel Bolomboj se nije ni pojavio na pripremama.
Preporučujemo
KAKAV OBRT! Crvena zvezda povlači radikalan potez
01. 10. 2025. u 06:34
ZVEZDA IZGUBILA U PRVOM KOLU EVROLIGE! Zek Ledej doneo pobedu Milanu u Beogradu
30. 09. 2025. u 21:58 >> 19:50
POČINjE ABA LIGA! Rekorde drže Partizan i Crvena zvezda
30. 09. 2025. u 21:28
SPEKTAKL KOJI ĆE GLEDATI CELI SVET: Barselona dočekuje akutelnog šampiona Evrope!
FUDBALSKI spektakl kakav priliči finalu, a ne grupnoj fazi Lige šampiona, očekuje nas večeras na "Monžuiku" gde će Barselona od 21.00 ugostiti aktuelnog prvaka Evrope, ekipu Pariz Sen Žermena.
01. 10. 2025. u 07:30
RUSI SLAVE: Rusija dobila sjajnu vest iz Srbije
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
30. 09. 2025. u 12:50
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)