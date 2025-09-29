ZVEZDA BEZ PETORICE NA STARTU EVROLIGE! Janis Sferopulos saopštio vesti koje "delije" nisu želele da čuju

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos rekao je pred početak Evrolige da zbog novih povreda četvorica igrača neće biti u timu i istakao da ostali moraju da pokriju njihovo odsustvo na meču protiv Olimpije iz Milana.

FOTO: KK Crvena zvezda

Utakmica prvog kola Evrolige između Zvezde i Olimpije biće odigrana u utorak od 20 časova u Beogradskoj areni.

"Uzbuđeni smo zbog početka sezone. Igramo protiv veoma dobrog rivala koji ima mnogo novih igrača. Imaju kvalitet. Nažalost, imamo mnogo problema s povredama", izjavio je Sferopulos novinarima u Beogradu.

Van stroja su Devonte Grejem, Ognjen Dobrić, Uroš Plavišić, Ajzeja Kenan, kao i duže odsutni Džoel Bolomboj.

"Četvorica nisu u timu. Grejem je dobio udarac i van ekipe je još nekoliko dana. Ne znamo tačno. Plavšić je iskrenuo skočni zglob na poslednjem treningu, on će takođe preskočiti utakmicu. I Dobrić ima isti problem kao na kraju leta sa reprezentacijom. Bole ga leđa. Nije spreman da igra. Kenan ide u Ameriku, verovatno mora na operaciju", dodao je Sferopulos.





"Svi ostali moraju da pokriju njihovo odsustvo. Potrebna nam je i podrška navijača. Ovo je nov tim i želimo da počnemo na pravi način. Novajlije se adaptiraju na tim, navikavaju se na filozofiju. Za prvu utakmicu smo spremni, ali što više budemo igrali to ćemo biti bolji", zaključio je Sferopulos.

Već u nastavku ove sedmice igra se i drugo kolo, pa tako u četvrtak Bajern dočekuje Zvezdu, od 20.30.

Poslednje, 38. kolo u ligaškom delu sezone biće odigrano 16. i 17. aprila 2026. godine. Plej-in je na programu 21. i 24. aprila.



Plej-of će početi 28. aprila, dok je Fajnal-for na programu od 22. do 24. maja u Atini.

Titulu u Evroligi brani Fenerbahče, koji je prošle sezone u finalu Fajnal fora pobedio Monako rezultatom 81:70.



