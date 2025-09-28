KREĆE ONO PRAVO: Košarkaši Partizana otputovali u Dubai

PRIPREMNE utakmice su završene, sad kreće ono pravo. Košarkaši Partizan otputovali su u Dubai koji im je prvi protivnik na startu nove sezone.

Foto: KK Partizan

U avionu za Ujedinjene Arapske Emirate nije bilo najnovijeg pojačanja crno-belih Mike Murinena. To je bilo očekivano, s obzirom na to da je mladi Finac tek stigao u klub.

Na sajtu Evrolige stoji da Partizan ima 15 igrača prijavljenih za najelitnije evropsko takmičenje.

Đorđe Šekularac, Karlik Džons, Šejk Milton, Dvejn Vašington, Mitar Bošnjaković, Mika Murinen, Dilan Osetkovski, Mario Nakić, Vanja Marinković, Aleksej Pokuševski, Sterling Braun, Isak Bonga, Arijan Lakić, Džabari Parker, Tajrik Džons.

Podsetimo, utakmica Dubai - Partizan igra se u utorak od 18 časova u "Koka Kola areni".

