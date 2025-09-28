Košarka

"NBA? VIDEĆEMO ŠTA NOSI BUDUĆNOST" Košarkaš Partizana Isak Bonga o povratku u najjaču ligu sveta

28. 09. 2025. u 15:25

Isak Bonga, košarkaš Partizana, iza sebe ima izuzetno uspešno leto, tokom kojeg je sa reprezentacijom Nemačke došao do titule prvaka Evrope. Spekulisalo se i da li će ostati u Partizanu ili se ponovo oprobati u NBA ligi, međutim on je sada razjasnio situaciju.

On je u razgovoru za Mozzart sport demantovao glasine o pregovorima sa NBA timovima.

- Ne, bilo je mnogo glasina, ali nikad nisam razgovora sa NBA timovima. Videćemo šta nosi budućnost - poručio je Isak Bonga i izrazio zadovoljstvo zbog povratka u Beograd nakon uspešnog leta:

- Lepo je ponovo biti u Beogradu. Bio je težak turnir, bilo je mnogo dobrih timova koji su napredovali tokom prošlih godina. Dobar je osećaj nakon osvojenog zlata jer je to dokaz uloženog napora i rada koji su nas i doveli do osvajanja Evrobasketa - rekao je košarkaš Partizana.

