VEOMA LOŠE VESTI ZA CRVENU ZVEZDU: Klub se oglasio zbog Ajzee Kenana

JAKO loše vesti saopštila je KK Crvena zvezda pred početak nove sezone. Ajzea Kenan je povredio prednji ukršteni ligament kolena.

FOTO: ATA images

Još uvek nije poznato koliko će iskusni bek odsustvovati sa terena, ali ovo svakako nije dobro pred start u Evroligi.

- KK Crvena zvezda obaveštava javnost da su lekarski pregledi koji su obavljeni u petak, utvrdili da je prvotimac našeg kluba Ajzea Kenan povredio prednji ukršteni ligament kolena. Dalja dijagnostika će biti sprovedena u narednom periodu - piše na Instagramu KK Crvena zvezda.

Podsetimo, Amerikanac se povredio tokom utakmice VTB Superkupa protiv Dubaija kada se posle prodora uhvatio za koleno.

Crvena zvezda prvu utakmicu u novoj sezoni igra u utorak, 30. septembra protvi Olimpije Milano.

