VEOMA LOŠE VESTI ZA CRVENU ZVEZDU: Klub se oglasio zbog Ajzee Kenana
JAKO loše vesti saopštila je KK Crvena zvezda pred početak nove sezone. Ajzea Kenan je povredio prednji ukršteni ligament kolena.
Još uvek nije poznato koliko će iskusni bek odsustvovati sa terena, ali ovo svakako nije dobro pred start u Evroligi.
- KK Crvena zvezda obaveštava javnost da su lekarski pregledi koji su obavljeni u petak, utvrdili da je prvotimac našeg kluba Ajzea Kenan povredio prednji ukršteni ligament kolena. Dalja dijagnostika će biti sprovedena u narednom periodu - piše na Instagramu KK Crvena zvezda.
Podsetimo, Amerikanac se povredio tokom utakmice VTB Superkupa protiv Dubaija kada se posle prodora uhvatio za koleno.
Crvena zvezda prvu utakmicu u novoj sezoni igra u utorak, 30. septembra protvi Olimpije Milano.
