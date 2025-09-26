Košarka

RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)

Новости онлине

26. 09. 2025. u 12:45

Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali su Beograd i Srbija sada bili domaćini brojnim ruskim zvezdama. A tokom tog sportskog spektakla desila se i jedna potpuno neočekivana scena.

РУСИЈА И СРБИЈА У НЕВЕРИЦИ ЗБОГ СЦЕНЕ ИЗ АРЕНЕ: Сви су гледали шта ова жена ради усред утакмице! (ВИДЕО)

Screenshot / Fejsbuk / Tifo Network

Ruski VTB Superkup u košarci prvi put se, podsetimo, održao u srpskoj prestonici i, po mišljenju svih aktera - protekao je više nego uspešno.

Dva najbolja ruska kluba, CSKA iz Moskve i Zenit iz Sankt Peterburga, jedan srpski, KK Crvena zvezda, te Dubai, odmerili su snage u borbi za pomenuti trofej, a svi mečevi odigrani su u Beogradskoj areni.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Tamo je najpre Zenit savladao ekipu Dubaija (107:103), u drugom polufinalu su moskovski "armejci" deklasirali beogradske crveno-bele, da bi drugog dana nadmetanja Zvezda osvojila treće mesto pobedivši Dubai, dok je CSKA osvojio trofej novom velikom lekcijom - rival iz bivše prestonice carske Rusije je nokautiran u meču za pehar.

A potom, kada je zavesa spuštena na ovaj košarkaški spektakl, osvanuo je jedan snimak iz najveće srpske dvorane koji je mnoge šokirao.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Na tom snimku, koji je emitovan na velikom ekranu u Areni, vidi se kako je kamera u hali "uhvatila" trenutke u kojima je jedna navijačica, gospođa koja je bila na tribinama, izvadila veknu hleba, pa na licu mesta, tu na sedištu, pravila ogroman sendvič.

Snimak se brzo proširio srpskim i ruskim internet prostranstvima, a evo, pogledajte i vi taj video-zapis koji svedoči o tome da ljubav prema košarci može i da na međunarodnom spektaklu "reši" veliku glad - a da se ne nijedan trenutak košarkaške igre pritom ne propusti:

Bonus video:   ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DA LI JE MURINENOVA MAMA OTKRILA? Evo ko Partizanu krade finskog košarkaša

DA LI JE MURINENOVA MAMA OTKRILA? Evo ko Partizanu krade finskog košarkaša