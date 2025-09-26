RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)

Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali su Beograd i Srbija sada bili domaćini brojnim ruskim zvezdama. A tokom tog sportskog spektakla desila se i jedna potpuno neočekivana scena.

Ruski VTB Superkup u košarci prvi put se, podsetimo, održao u srpskoj prestonici i, po mišljenju svih aktera - protekao je više nego uspešno.

Dva najbolja ruska kluba, CSKA iz Moskve i Zenit iz Sankt Peterburga, jedan srpski, KK Crvena zvezda, te Dubai, odmerili su snage u borbi za pomenuti trofej, a svi mečevi odigrani su u Beogradskoj areni.

Tamo je najpre Zenit savladao ekipu Dubaija (107:103), u drugom polufinalu su moskovski "armejci" deklasirali beogradske crveno-bele, da bi drugog dana nadmetanja Zvezda osvojila treće mesto pobedivši Dubai, dok je CSKA osvojio trofej novom velikom lekcijom - rival iz bivše prestonice carske Rusije je nokautiran u meču za pehar.

A potom, kada je zavesa spuštena na ovaj košarkaški spektakl, osvanuo je jedan snimak iz najveće srpske dvorane koji je mnoge šokirao.

Na tom snimku, koji je emitovan na velikom ekranu u Areni, vidi se kako je kamera u hali "uhvatila" trenutke u kojima je jedna navijačica, gospođa koja je bila na tribinama, izvadila veknu hleba, pa na licu mesta, tu na sedištu, pravila ogroman sendvič.

Snimak se brzo proširio srpskim i ruskim internet prostranstvima, a evo, pogledajte i vi taj video-zapis koji svedoči o tome da ljubav prema košarci može i da na međunarodnom spektaklu "reši" veliku glad - a da se ne nijedan trenutak košarkaške igre pritom ne propusti:

