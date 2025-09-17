ZVEZDA POKLEKLA PRED VENECIJOM: Crveno-bele košarkašice u Italiji jure preokret i plasman u Evroligu
KOŠARKAŠICE Crvene zvezde poražene su danas na svom terenu od Venecije rezultatom 79:71 (21:21, 14:18, 17:16, 27:16) u prvom meču kvalifikacija za Evroligu.
Crveno-bele nisu uspele da iskoriste domaći teren i moraće u Italiji da pokušaju da se domognu plasmana u najelitnije takmičenje.
Za ishod ovog susreta presudna je bila četvrta četvrtina koju je Venecija dobila sa 27:16, te tako rešila duel u svoju korist.
Najefikasnija u Crvenoj zvezdi, koju sa klupe vodi Marina Maljković, bila je Ivon Anderson sa 20 poena, osam skokova i šest asistencija. Dorijan Dahan Sujić je ubacila 15 poena, a Kalija Hilsman 13.
U redovima Venecije istkala se Stefani Mavunga sa 16 poena i devet skokova, dok je Lorela Kubaj postigla 15 poena.
Revanš utakmica igraće se 24. septembra kada će tim iz Italije biti domaćin.
Pobednik dvomeča između Crvene zvezde i Venecije plasiraće se u grupnu fazu Evrolige, dok će poraženi takmičenje nastaviti u Evrokupu.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
KSS SE OGLASIO O PEŠIĆU: Ovo je malo ko očekivao posle Evrobasketa
17. 09. 2025. u 19:00
BRAT MU JEDVA PREŽIVEO! Novi detalji potresne tragedije koja je šokirala celu Srbiju
17. 09. 2025. u 11:21
JEZIVO! Pojavio se video kada je Dejan Milovanović kolabirao
17. 09. 2025. u 09:40
SVET TENISA U ŠOKU! Janik Siner u centru novog skandala!
17. 09. 2025. u 12:38
VLAHOVIĆ UŽIVA TUDOROVO POVERENjE: "Stara dama" osokoljena pobedom u "derbiju Italije" dočekuje starog dužnika
JUVENTUS dočekuje Borusiju Dortmund u prvom kolu Lige šampiona, u reprizi finala iz 1997. godine.
16. 09. 2025. u 07:30
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)