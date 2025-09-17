ZVEZDA POKLEKLA PRED VENECIJOM: Crveno-bele košarkašice u Italiji jure preokret i plasman u Evroligu

KOŠARKAŠICE Crvene zvezde poražene su danas na svom terenu od Venecije rezultatom 79:71 (21:21, 14:18, 17:16, 27:16) u prvom meču kvalifikacija za Evroligu.

FOTO: FIBA.Basketball

Crveno-bele nisu uspele da iskoriste domaći teren i moraće u Italiji da pokušaju da se domognu plasmana u najelitnije takmičenje.

Za ishod ovog susreta presudna je bila četvrta četvrtina koju je Venecija dobila sa 27:16, te tako rešila duel u svoju korist.

Najefikasnija u Crvenoj zvezdi, koju sa klupe vodi Marina Maljković, bila je Ivon Anderson sa 20 poena, osam skokova i šest asistencija. Dorijan Dahan Sujić je ubacila 15 poena, a Kalija Hilsman 13.

U redovima Venecije istkala se Stefani Mavunga sa 16 poena i devet skokova, dok je Lorela Kubaj postigla 15 poena.

Revanš utakmica igraće se 24. septembra kada će tim iz Italije biti domaćin.

Pobednik dvomeča između Crvene zvezde i Venecije plasiraće se u grupnu fazu Evrolige, dok će poraženi takmičenje nastaviti u Evrokupu.

