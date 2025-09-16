A POSLE MEDALJE - IZNENAĐENJE! Doneo Turcima srebro, pa odjavio reprezentaciju za sva vremena
MALO je nedostajalo Turskoj da uzme zlato. Činilo se da su bliži prvom mestu na Evrobasketu od Nemaca, ali smušena završnica ih je koštala trijumfa.
I ne samo to. Posle poraza u finalu Šejn Larkin (32) rešio je da se povuče iz nacionalnog tima Turske nakon što je osvojio prvu medalju sa reprezentacijom, pa je na svom instagram nalogu napisao kako je "bila čast nositi dres te ekipe".
- Pre 7 godina stigao sam u Tursku reprezentaciju bez ikakvih očekivanja. U to vreme, to je bilo samo još jedno mesto gde sam mogao da nastavim da igram igru koju volim. A sada, sedam godina kasnije, zaista osećam da je ovo mesto moj drugi dom. Način na koji ste me prihvatili i podržali znači mi više nego što bih ikada mogao da izrazim rečima. Iako nismo na kraju postigli krajnji cilj - zlatnu medalju, ljubav i podrška koju smo osećali širom cele zemlje deluju kao veća nagrada od same medalje. Mojim saigračima (mojoj braći), trenerskom osoblju, upravi, trenerima i svima koji su igrali ulogu u ovom putovanju, cenim vas. Bila mi je čast i privilegija da nosim dres nacionalnog tima i igram sa zastavom turske na grudima. Uvek ću i zauvek biti jedan od vas. Volim vas svim srcem - napisao je Larkin.
Šejn Larkin je dugi niz godina nosio dres reprezentacije Turske, a na Evrobasketu je beležio 11,6 poena u proseku, ali i delio 5,1 asistenciju po susretu, hvatao 3,8 lopti i čak beležio 1,3 ukradenu loptu po meču, pa je sa ponosom mogao da nosi i epitet vođe na terenu.
