ŠTA MOŽE TRENER!? Srbin žestoko opleo po Albancu, nije štedeo ni ostale

A bivši košarkaški trener Vlade Đurović smatra da je tragičar Turske u finalu Evrobasketa protiv Nemačke (88:83) Alperen Šengun, a uperio je prst krivice i u Albanca Emirdžana Osmanija.

- Tragičar je Šengun koji je promašio zicer na jedan razlike, pa onda i trojku sa kojom je mogao nešto možda da se uradi - kazao je za TV Arenu Vlade Đurović.

Nedostajalo je i što se niko sa klupe nije pojavio, pa je tako Albanac Emirdžan Osmani posle nestvarnih 28 poena protiv Grčke porotiv "pancera" jedva uspeo da se upiše.

- A izgubili su jer je Osmani dao dva poena, u odnosu na 28 na prethodnoj utakmici. Znate šta znači da jedan dan date 28, pa onda dva poena, tu trener ne može da reaguje. Može, reagovao je, stavio je onog Bonu, on je nešto uradio, ali nisu imali podršku drugih igrača. Korkmaz nije pogledao koš, Hazer je dao dva, Sipahi je dao jedan vrlo važan koš, ali malo je to. Samo četiri igrača su davali poene.

I Milutin Aleksić, košarkaški analitičar, posle finala je prokomentarisao da je Nemačka pobedila prepotentnog pojedinca misleći na Alperena Šenguna, zvezdu Turskog tima.

- Interesantno je da je sistem pobedio jednog prepotentnog pojedinca, arogantnog. Verovao je da može sve da stavi na leđa i da iznese. To je za mene jaka poruka u kom pravcu ide košarka - rekao je Aleksić.

