KLOŠARI, PAPCI, BEDNICI, PRIMITIVCI! Selektor Bosne i Hercegovine grmi: Zakopaš majku i izađeš na teren

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine i pored velikih problema je ostvarila identičan rezultat na Evrobasketu kao i Srbija, eliminisani su u osmini finala.

Foto: Jutjub/Printskrin/ Federalna novinska agencija - FENA

Selektor Adis Bećiragić imao je emotivno, ali i žestoko izlaganje za ""Hajat TV" gde je udario po svim igračima koji su odbili nacionalni tim.

- Naljutio sam se na trenera, neću da igram. Kakav si ti miš. Kakav si ti bednik. Kakav si ti patriota. Naljutim se na trenera, ostavim svoju raju, neću da igram. To su bednici i klošari. Ovo sve to govorim zato što sam sve to prošao. Imam pravo da kažem. Mogao sam se sto puta naljutiti, mogao sam se sto puta prodati za pare - rekao je Bećiragić, pa u dahu nastavio:

- Bosanac patriota se pokaže kad svi tvoji pobegnu, ti ostaneš. Kad svi pobegnu od puške, ti uzmeš pušku. Kad ti kaže država ideš da igraš, odeš da igraš. Ne pitaš je li hotel s pet zvezdica ili je gvozdeni krevet. Kad ti ponude lovu da ostaviš državu, ti kažeš ne, ja ću svoju državu, a ne lovu. Kad zakopaš svoju majku koja ti je najvažnija osoba na svetu i za 20 sati izađeš na teren na Evropskom prvenstvu i ne pokažeš nimalo težine koju nosiš u svom srcu, nego vodiš svoju reprezentaciju. Zato svi ovi klošari, papci, bednici, primitivci, koji nikad nisu bili ni dva posto u poziciji u kojoj sam ja, mogao bih im reći da sam pravo rahat!

Nema dileme da će ove reči potresti čitav region...