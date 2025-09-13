"AKO IGRAM U FINALU, JA POBEĐUJEM": Ergin Ataman se oglasio pred utakmicu Turska - Nemačka na Evrobasketu
SELEKTOR košarkaške reprezentacije Turske Ergin Ataman izjavio je danas pred finale Evrpskog prvenstva da poštuje selekciju Nemačke i dodao da je njegova ekipa spremna da osvoji titulu.
Košarkaši Turske igraće u nedelju od 20 časova u Rigi protiv Nemačke u finalu Evropskog prvenstva.
- Igrali smo perfektno do sada. Verujem da smo svaku utakmici igrali sa istim tempom, agresivnošću i uživali u njima. Za nas je svaka utakmica bila finale, ako izgubiš, nećeš igrati sutra. Spremni smo za novo finale i spremni smo da uzmemo titulu šampiona. Imamo mnogo poštovanja prema Nemcima, koji su šampioni sveta i iskusni su mnogo. Nekoliko godina igraju zajedno na visokom nivou. Ali, ja verujem da će moji momci biti spremni 100 odsto da izađu sutra i pobede - rekao je Ataman na konferenciji za medije.
On je naveo da ne oseća pritisak i dodao veruje da ni njegovi igrači neće imati pritisak u finalnoj utakmici.
- Rekao sam im da sam pritisak imao možda samo u prvom finalu Evrolige. Stalno pričam sa pomoćnicima, a pet minuta pre konferencije, rečeno mi je da su svi u timu i Savezu pod ogromnim pritiskom zbog finala. Nažalost, reprezentacija nije imala dobre rezultate posle 2001. i 2010. godine. Smejao sam se sa Džedijem pred konferenciju, imamo iskustva igranja u finalu protiv Olimpijakosa i znamo kakve atmosfere mogu da budu, kao i kakav je stres velikog rivalstva. Zato nam finale Evrobasketa nije stresno.
Ataman je istakao da ne voli da gubi finalne utakmice i dodao da je spremio šake da podigne trofej.
- Ako igram u finalu, ja pobeđujem. Svi ljudi, svakog dana, uče nešto. Za mene je isto važi, učim svakog dana. Možda ego, možda realnost, ali ja sam najbolji trener Evrope u poslednjih 10 godina. Nije bitno koji tim vodim, radim isti posao svuda, pobeđivao sam i osvajao - zaključio je Ataman.
Podsetimo, pre finala igraće se utakmica za treće mesto, a sastaće se Grčka i Finksa. Taj duel počinje u 16 časova.
