ATAMAN HVALI ŠENGUNA: Možda je najbolji dodavač u NBA ligi!
TURSKA je na krilima Alperena Šenguna stigla do finala Evropskog prvenstva, a samo reči hvale za sjajnog centra imao je trener ove selekcije Ergin Ataman.
Strateg Panatinaikosa smatra da je košarkaš Hjustona jedan od najboljih dodavača od visokih igrača u NBA ligi.
- Promašio je neke šuteve sa niskog posta, ali njegov karakter je takav da on pogađa koševe i deli asistencije. Voli da ima tripl-dabl, voli da koristi višak i deli dodavanja. Šengun je možda najbolji dodavač u NBA ligi, kada pričamo o centrima. Grci su probali da ga udvoje i onda je izbacivao pas napolje i odigrao za tim - rekao je Ataman posle utakmice.
Podsetimo, Turska će u nedelju od 20 časova za zlatnu medalju igrati protiv Nemačke. U meču za treće mesto sastaju se Grčka - Finska (nedelja, 16).
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
FINSKA BAJKA SE ZAVRŠILA! Nemci ih razbili za finale Evropskog prvenstva
12. 09. 2025. u 17:55
ŠTA OVO BI NA EVROBASKETU? Silna Turska razbila Grčku, za zlato igra sa Nemačkom!
12. 09. 2025. u 21:45
SADA JE SVE JASNO! Poznato kada će se igrati "večiti derbi" Partizan - Zvezda
12. 09. 2025. u 18:32
"IDIOTI, DOSTA JE"! Oglasio se predsednik UEFA pred meč Srbije i Albanije u Leskovcu
12. 09. 2025. u 09:23
DEBITANT PROTIV JUBILARCA: Leverkuzen ima novog trenera, koliko će mu trebati da počisti nered iza Ten Haga?
NOVI početak u Leverkuzenu označava i novog trenera.
12. 09. 2025. u 07:00
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)