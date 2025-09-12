ATAMAN HVALI ŠENGUNA: Možda je najbolji dodavač u NBA ligi!

TURSKA je na krilima Alperena Šenguna stigla do finala Evropskog prvenstva, a samo reči hvale za sjajnog centra imao je trener ove selekcije Ergin Ataman.

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Strateg Panatinaikosa smatra da je košarkaš Hjustona jedan od najboljih dodavača od visokih igrača u NBA ligi.

- Promašio je neke šuteve sa niskog posta, ali njegov karakter je takav da on pogađa koševe i deli asistencije. Voli da ima tripl-dabl, voli da koristi višak i deli dodavanja. Šengun je možda najbolji dodavač u NBA ligi, kada pričamo o centrima. Grci su probali da ga udvoje i onda je izbacivao pas napolje i odigrao za tim - rekao je Ataman posle utakmice.

Podsetimo, Turska će u nedelju od 20 časova za zlatnu medalju igrati protiv Nemačke. U meču za treće mesto sastaju se Grčka - Finska (nedelja, 16).

