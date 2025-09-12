Košarka

ATAMAN HVALI ŠENGUNA: Možda je najbolji dodavač u NBA ligi!

Časlav Vuković

12. 09. 2025. u 22:53

TURSKA je na krilima Alperena Šenguna stigla do finala Evropskog prvenstva, a samo reči hvale za sjajnog centra imao je trener ove selekcije Ergin Ataman.

АТАМАН ХВАЛИ ШЕНГУНА: Можда је најбољи додавач у НБА лиги!

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Strateg Panatinaikosa smatra da je košarkaš Hjustona jedan od najboljih dodavača od visokih igrača u NBA ligi.

- Promašio je neke šuteve sa niskog posta, ali njegov karakter je takav da on pogađa koševe i deli asistencije. Voli da ima tripl-dabl, voli da koristi višak i deli dodavanja. Šengun je možda najbolji dodavač u NBA ligi, kada pričamo o centrima. Grci su probali da ga udvoje i onda je izbacivao pas napolje i odigrao za tim - rekao je Ataman posle utakmice.

Podsetimo, Turska će u nedelju od 20 časova za zlatnu medalju igrati protiv Nemačke. U meču za treće mesto sastaju se Grčka - Finska (nedelja, 16).

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!
Košarka

0 30

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!

Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, glavni je sportski događaj ove godine, a upravo na ovoj stranici možete da vidite kompletan raspored utakmica, kako onih u nokaut fazi, tako i sve što se dešavalo po grupama (razvrstano i po datumima i po svakoj grupi). Tu vas čekaju i rezultati kao i tabele, te vreme, raspored i satnica svih mečeva nokaut faze.

12. 09. 2025. u 18:21 >> 21:47

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA