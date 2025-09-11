Košarka

KOŠARKAŠKA "BOMBA" Partizan vraća bivšeg kapitena kao zamenu za Tajrika DŽonsa

Александар Илић
Aleksandar Ilić

11. 09. 2025. u 21:25

Nakon 11 godina Partizan bi mogao ponovo da vrati u svoje redove bivšeg francuskog reprezentativca.

КОШАРКАШКА БОМБА Партизан враћа бившег капитена као замену за Тајрика Џонса

FOTO: N. Paraušić

Žofri Lovernj pregovara sa Partizanom - tako bar tvrdi popularni italijanski novinar Andrea Kalconi.

Lovernj je za Partizan igrao od 2012. do 2014. godine i sa crno-belima je osvajao titule, dok je 2014. bio najbolji skakač Evrolige. Takođe, poznata je njegova ljubav prema klubu, jer na ruci ima istetovirano.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Prethodne tri sezone Lovernj je proveo u domovini, igrajući za Asvel. Igrao je i za Žalgiris, Fenerbahče, Himki, ranije Valensiju, ali i NBA timove kao što su Denver, Oklahoma, San Antonio i Čikago.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Podsetimo, Partizan će u novu sezonu ući bez povređenog Tajrika Džonsa, koji će sa terena odsustvovati najmanje mesec dana zbog povrede ruke.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!

RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!