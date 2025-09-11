KOŠARKAŠKA "BOMBA" Partizan vraća bivšeg kapitena kao zamenu za Tajrika DŽonsa
Nakon 11 godina Partizan bi mogao ponovo da vrati u svoje redove bivšeg francuskog reprezentativca.
Žofri Lovernj pregovara sa Partizanom - tako bar tvrdi popularni italijanski novinar Andrea Kalconi.
Lovernj je za Partizan igrao od 2012. do 2014. godine i sa crno-belima je osvajao titule, dok je 2014. bio najbolji skakač Evrolige. Takođe, poznata je njegova ljubav prema klubu, jer na ruci ima istetovirano.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Prethodne tri sezone Lovernj je proveo u domovini, igrajući za Asvel. Igrao je i za Žalgiris, Fenerbahče, Himki, ranije Valensiju, ali i NBA timove kao što su Denver, Oklahoma, San Antonio i Čikago.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Podsetimo, Partizan će u novu sezonu ući bez povređenog Tajrika Džonsa, koji će sa terena odsustvovati najmanje mesec dana zbog povrede ruke.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Mladen Krstajić ponovo selektor
11. 09. 2025. u 17:13
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
11. 09. 2025. u 08:19
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)