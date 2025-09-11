KOŠARKAŠKA "BOMBA" Partizan vraća bivšeg kapitena kao zamenu za Tajrika DŽonsa

Nakon 11 godina Partizan bi mogao ponovo da vrati u svoje redove bivšeg francuskog reprezentativca.

Žofri Lovernj pregovara sa Partizanom - tako bar tvrdi popularni italijanski novinar Andrea Kalconi.

Lovernj je za Partizan igrao od 2012. do 2014. godine i sa crno-belima je osvajao titule, dok je 2014. bio najbolji skakač Evrolige. Takođe, poznata je njegova ljubav prema klubu, jer na ruci ima istetovirano.

Prethodne tri sezone Lovernj je proveo u domovini, igrajući za Asvel. Igrao je i za Žalgiris, Fenerbahče, Himki, ranije Valensiju, ali i NBA timove kao što su Denver, Oklahoma, San Antonio i Čikago.

💣🚨KK Partizan is in negotiations with Joffrey Lauvergne.



The Serbian team has started contacts and wants to close an agreement soon.#EuroLeague #KKPartizan #kkp pic.twitter.com/oj82hrPUEO — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) September 11, 2025

Podsetimo, Partizan će u novu sezonu ući bez povređenog Tajrika Džonsa, koji će sa terena odsustvovati najmanje mesec dana zbog povrede ruke.

