PROBLEM ZA ALEKSANDRA SEKULIĆA: Slovenija oslabljena pred meč sa Nemačkom na Evrobasketu!

Košarkaši Slovenije će u četvrtfinalu protiv Nemačke igrati bez mladog beka Marka Pađena, koji je povredio koleno na treningu u ponedeljak.

FOTO: FIBA.Basketball

Pađen je na Evrobasketu 2025 odigrao samo pet minuta u meču protiv Belgije, gde je upisao dva skoka i jednu ukradenu loptu.

Luka Dončić i ekipa će probati da izbace aktuelnog svetskog šampiona i plasiraju se u polufinale Evrobasketa.

BONUS VIDEO: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu