PROBLEM ZA ALEKSANDRA SEKULIĆA: Slovenija oslabljena pred meč sa Nemačkom na Evrobasketu!
Košarkaši Slovenije će u četvrtfinalu protiv Nemačke igrati bez mladog beka Marka Pađena, koji je povredio koleno na treningu u ponedeljak.
Pađen je na Evrobasketu 2025 odigrao samo pet minuta u meču protiv Belgije, gde je upisao dva skoka i jednu ukradenu loptu.
Luka Dončić i ekipa će probati da izbace aktuelnog svetskog šampiona i plasiraju se u polufinale Evrobasketa.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
BONUS VIDEO: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
SRBI PRETUKLI ENGLESKE NAVIJAČE? Beograd "na nogama" pred Srbija - Engleska (FOTO)
Srbija i Engleska igraju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a pred tu utakmicu najnovije vesti iz Beograda tiču se engleskih navijača.
09. 09. 2025. u 18:05
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)