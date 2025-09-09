Košarka

PROBLEM ZA ALEKSANDRA SEKULIĆA: Slovenija oslabljena pred meč sa Nemačkom na Evrobasketu!

Filip Milošević

09. 09. 2025. u 20:12

Košarkaši Slovenije će u četvrtfinalu protiv Nemačke igrati bez mladog beka Marka Pađena, koji je povredio koleno na treningu u ponedeljak.

ПРОБЛЕМ ЗА АЛЕКСАНДРА СЕКУЛИЋА: Словенија ослабљена пред меч са Немачком на Евробаскету!

FOTO: FIBA.Basketball

Pađen je na Evrobasketu 2025 odigrao samo pet minuta u meču protiv Belgije, gde je upisao dva skoka i jednu ukradenu loptu.

Luka Dončić i ekipa će probati da izbace aktuelnog svetskog šampiona i plasiraju se u polufinale Evrobasketa.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

BONUS VIDEO: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBIJA DOŽIVELA DEBAKL PROTIV ENGLESKE USRED BEOGRADA! Do Svetskog prvenstva možemo samo ZAOBILAZNIM PUTEM!
Fudbal

15 10

SRBIJA DOŽIVELA DEBAKL PROTIV ENGLESKE USRED BEOGRADA! Do Svetskog prvenstva možemo samo ZAOBILAZNIM PUTEM!

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u Beogradu od Engleske u kvalifikacionom meču za Svetsko prvenstvo 2026, a više od konačanog rezultata, 0:5, brine apsolutna bezopasnost srpskog nacionalnog tima, koji je usled ovog poraza došao na osam bodova zaostatka za selekcijom "gordog albiona". A kako samo pobednik grupe ide direktno na Mundijal, naši će izgleda tamo moći samo ako izbore drugo mesto, a potom, kroz nimalo naivan baraž, da potraže svoju šansu da se ipak nađu na najvećoj smotri najvažnije sporedne stvari na svetu.

09. 09. 2025. u 22:37 >> 22:38

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!
Košarka

0 27

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!

Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, glavni je sportski događaj ove godine, a upravo na ovoj stranici možete da vidite kompletan raspored utakmica, kako onih u nokaut fazi, tako i sve što se dešavalo po grupama (razvrstano i po datumima i po svakoj grupi). Tu vas čekaju i rezultati kao i tabele, te vreme, raspored i satnica svih mečeva nokaut faze.

09. 09. 2025. u 17:29 >> 22:11

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA