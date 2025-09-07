"RECI KRIV SAM, KAKVI VIRUSI!" Legenda srpske košarke "oplela" po Svetislavu Pešiću

Bivši trener i košarkaš Zoran Moka Slavnić komentarisao je ispadanje Srbije od Finske sa Evrobakseta.

FOTO: FIBA.Basketball

- Ovo je veliko razočaranje, posebno za nas bivše igrače. Iznenadno, od ekipe koja nije nam ni blizu po kvlitetu. Meni je žao igrača. Ja ih razumem, bio sam u toj ulozi. Ne u tom obimu, tog razočaranja. Žao mi je njih svih. Posebno četvorice: Jokića, Avramovića, Dobrića i Stefana Jovića jer oni su dali sve od sebe. Sport to i traži, da daš sve od sebe. Ako nije dovoljno, čestitaš boljem. Ako je ostalima ovo maksimum... A trener kaže da nisu bili spremljeni? Pa ko je za to kriv? Ušao im je malo strah, nismo bili prepoznatljivi, katastrofalno vođeni. Što se tiče igre i analize, to neka rade oni koji su plaćeni za to - rekao je Slavnić za Mondo.

Dao je i analizu rada Svetislava Pešića.

- Što se tiče trenera, to je posebna priča. Krčag ide na vodenicu dok se ne razbije. Uvek sam govorio 'Šta će ti dobar trener, daj taličnog'. Ali i talija ima svoju trajnost. Iz poštovanja prema istoj generaciji, do sad sam zaista apsolutno bio na njegovoj strani. Posle konferencije za štampu juče gde nije mogao jedanput da stane i kaže: 'Kriv sam, tako, tako, ovo, ono, preuzimam odgovornost'. Ne, on je o nekim virusima govorio, o nekim povredama. To mi je sve smešno. Ne bih da dolivam ulje na vatru. Srbija će biti košarkaška zemlja i dalje - poručio je Moka.

Pričao je i o budućnosti srpske košarke.

- Budućnost Srbije ne zavisi od trenera. Mi, pre svega, imamo budućnost u Markoviću, Đurišiću i Topiću i sa te strane se ne plašim. To nam je budućnost! Ma svu trojicu bih vodio. Alo, dečko, svu trojicu bih vodio. I još devet prekaljenih! Devet mi je dosta za igru, trojica da se kale. Od te trojice će sigurno bar jedan ući u igru, znači deset igrača. To je sad stvar afiniteta i mehanizma, razmišljanja svakog trenera. Zadužen si za selekciju, za to i odgovaraš - poručio je on.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA