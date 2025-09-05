Košarka

"NASILJE" U PORODICI: Luka Dončić uradio u Rigi ono što niko živ nije očekivao! (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

05. 09. 2025. u 19:15

SJAJNA atmosfera vlada u reprezentaciji Slovenije koja je zahvaljujući Luki Dončiću stigao do plej-ofa Evropskog prvenstva.

FOTO: FIBA.Basketball

Slovence u osmini-finala čeka Italija, a danas je na treningu bilo jako zanimljivo. 

Gotovo uvek u centru pažnje je as Lejkersa, Luka Dončić. Nedavno je naterao Alena Omića trojkom sa tribine da radi sklekove, a sada je otišao korak dalje. 

Ovog puta je zakucao preko svog oca Saše Dončića (51), funkcionera Košarkaškog saveza Slovenije.

- Ovo je nešto što ne vidite svakog dana - objavio je KS Slovenije.

