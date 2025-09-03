"PORAZ NIŠTA NE MENJA!" Nikola Jović nakon meča Srbija - Turska
Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Turske 95:90 u poslednjem kolu grupne faze, a nakon meča izjavu je dao Nikola Jović.
Poraz od Turske.
- Teška utakmica za nas. Protivnik je pogodio neverovatan broj šuteva, skoro nisam video da neko tako dobro šutira za tri. Igrali su perfektno. Ima mnogo prostora da budemo bolji, poraz ništa ne menja, idemo na Finsku. Ispred nas su dva slobodna dana i što bolje ćemo se pripremiti za tu utakmicu.
