BES ALEKSE, NEVERICA SRBIJE: Ovako je povreda Avramovića na Evrobasketu šokirala sve (VIDEO)
ALEKSA Avramović je u završnici prvog poluvremena zabrinuo navijače Srbije u duelu protiv Turske.
Plejmejker Srbije je minut i po pre kraja prvog poluvremena naprasno napustio teren i otišao u svlačionicu zbunivši navijače i javnost zbog čega se to dogodilo.
Ipak, kako govore informacije sa lica mesta, Aleksa Avramović je zadobio povredu noge, a na poluvremenu je izašao sa bandažiranom nogom kako bi se istegao i video da li može da nastavi meč.
Drugo poluvreme Aleksa Avramović je počeo na klupi.
