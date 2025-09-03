Košarka

BES ALEKSE, NEVERICA SRBIJE: Ovako je povreda Avramovića na Evrobasketu šokirala sve (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

03. 09. 2025. u 21:25

ALEKSA Avramović je u završnici prvog poluvremena zabrinuo navijače Srbije u duelu protiv Turske.

БЕС АЛЕКСЕ, НЕВЕРИЦА СРБИЈЕ: Овако је повреда Аврамовића на Евробаскету шокирала све (ВИДЕО)

FOTO: FIBA.Basketball

Plejmejker Srbije je minut i po pre kraja prvog poluvremena naprasno napustio teren i otišao u svlačionicu zbunivši navijače i javnost zbog čega se to dogodilo. 

Ipak, kako govore informacije sa lica mesta, Aleksa Avramović je zadobio povredu noge, a na poluvremenu je izašao sa bandažiranom nogom kako bi se istegao i video da li može da nastavi meč. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Drugo poluvreme Aleksa Avramović je počeo na klupi. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!