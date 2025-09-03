BES ALEKSE, NEVERICA SRBIJE: Ovako je povreda Avramovića na Evrobasketu šokirala sve (VIDEO)

ALEKSA Avramović je u završnici prvog poluvremena zabrinuo navijače Srbije u duelu protiv Turske.

FOTO: FIBA.Basketball

Plejmejker Srbije je minut i po pre kraja prvog poluvremena naprasno napustio teren i otišao u svlačionicu zbunivši navijače i javnost zbog čega se to dogodilo.

Ipak, kako govore informacije sa lica mesta, Aleksa Avramović je zadobio povredu noge, a na poluvremenu je izašao sa bandažiranom nogom kako bi se istegao i video da li može da nastavi meč.

Drugo poluvreme Aleksa Avramović je počeo na klupi.

