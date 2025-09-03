Košarka

"OSVAJAJU SRBIJA ILI NEMAČKA, JOKIĆ ILI "BEJBI" JOKIĆ ĆE BITI MVP!" Kristaps Porzingis o Evrobasketu

Filip Milošević

03. 09. 2025. u 19:45

Nakon trijumfa u poslednjem kolu grupe A, Kristaps Porzingis, komentarisao je utiske dosadašnjeg dela Evrobasketa, a osvrnuo se i na favorite za zlato.

FOTO: FIBA.Basketball

Favorite svoje ima, ali smatra da nisu te dve selekcije nepobedive.

- Srbija i Nemačka, ali to ja nagađam. Svašta može da se desi na jednoj utakmici, niko nije nepobediv - rekao je Porzingis.

Raduje se poslednjoj utakmici dana na Evrobasketu, sudaru između Srbije i Turske za prvo mesto u Grupi A.

- Biće dobra utakmica, neizvesna. Jokić protiv Bejbi Jokića, zanimljivo. Ne mogu ništa da predvidi, ali navijači će uživati.

Otkrio je i ko bi mogao da bude MVP grupne faze kontinentalne smotre.

- Jokić ili Šengun? Verovatno je između njih dvojice, zavisiće ko pobedi večeras.

Letoniju u osmini finala najverovatnije čeka okršaj sa Litvanijom.

- Čvrsti su, kao i uvek, navijači ih uvek podržavaju. Talentovani su, verovatno će im neko nedostajati, posebno Jokubaitis koji je važan za njih. Ipak, u ovakvim utakmicama uvek može neko da iskoči, moramo da se pripremimo.

Njegov saigrač, Rolands Šmits, navodno je rekao kako vidi Letoniju u finalu.

- Ne bih se složio, ali dobro je imati takav stav. Moramo da verujemo da možemo do kraja, igramo kod kuće, nemamo šta da izgubimo, moramo da damo sve od sebe. Iz njegovih usta u Božje uši - zaključio je Kristaps Porzingis.

