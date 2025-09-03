ČUVENI HRVAT "PECNUO" ZVEZDU KAO NIKO OVOG LETA: "Nisam znao da je toliko jaka..."
CRVENA zvezda će u narednu sezonu ući bez Jaga dos Santosa koji više nije deo crveno-belih. Povodom toga oglasio se selektor reprezentacije Brazila Aleksandar Petrović.
Hrvatski stručnjak je predvodio južnoameričku selekciju do trofeja na Ameri kupu, a MVP turnira bio je omaleni plejmejker.
- Moram priznati da još uvek nisam svestan, koliko je Crvena Zvezda jaka za sledeću sezonu, kada je u mogućnosti da otpusti MVP Amerikupa - napisao je Petrović na nalogu na društvenoj mreži "X".
Jago je blistao na pomenutom takmičenju, prosečno je beležio 17,8 poena i 6,2 asistencije po utakmici.
Podsetimo, Crvena zvezda će ove sezone na poziciji plejmejkera imati Devontea Grejema, Kodija Miler Mekintajera i Stefana Miljenovića.
