"ŠTO JE NAJBITNIJE, USPELI SMO DA ODMORIMO..." Nikola Milutinov nakon pobede Srbije nad Češkom

Filip Milošević

01. 09. 2025. u 22:13

Košarkaška reprezentacija Srbije je u četvrtom meču grupe "A" na Evropskom prvenstvu igrala protiv Češke. "Orlovi" su slavili sa 82:60, a nakon meča utiske je izneo Nikola Milutinov.

FOTO: Tanjug/AP

Nikola kako si video ovu utakmicu?

- Odlično smo otvorili, što je najbitnije uspeli smo da odmorimo neke ključne igrače jer je pred nama ključna utakmica u grupi protiv Turske.

Koliko je teško zadržati fokus do kraja kada napravite rano 20 poena prednosti?

- Teško je, možda smo malo pali u nastavku, ali bitno je da smo pobedili i idemo dalje.

Minuti sa Jokićem u petorci?

- Pešić je hteo da proba neke nove stvari, jer posle ovog meča pred nama su sve najteže utakmice.

Turci?

- Najteži meč u grupi, oni su fenomenalna ekipa predvođeni Šengunom, i ne samo on. Moramo dobro da se spremimo, neće biti lako.

