"ŠTO JE NAJBITNIJE, USPELI SMO DA ODMORIMO..." Nikola Milutinov nakon pobede Srbije nad Češkom
Košarkaška reprezentacija Srbije je u četvrtom meču grupe "A" na Evropskom prvenstvu igrala protiv Češke. "Orlovi" su slavili sa 82:60, a nakon meča utiske je izneo Nikola Milutinov.
Nikola kako si video ovu utakmicu?
- Odlično smo otvorili, što je najbitnije uspeli smo da odmorimo neke ključne igrače jer je pred nama ključna utakmica u grupi protiv Turske.
Koliko je teško zadržati fokus do kraja kada napravite rano 20 poena prednosti?
- Teško je, možda smo malo pali u nastavku, ali bitno je da smo pobedili i idemo dalje.
Minuti sa Jokićem u petorci?
- Pešić je hteo da proba neke nove stvari, jer posle ovog meča pred nama su sve najteže utakmice.
Turci?
- Najteži meč u grupi, oni su fenomenalna ekipa predvođeni Šengunom, i ne samo on. Moramo dobro da se spremimo, neće biti lako.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
GOTOVO JE! Crvena zvezda prodala dvojicu glavnih igrača
28. 08. 2025. u 10:58 >> 11:05
MARAKANE SE TRESE! Crvena zvezda pronašla zamenu za Elšnika i to kakvu
28. 08. 2025. u 08:14
TEŠKO JE BEZ BOGDANA, JOKIĆ SE DANAS NEĆE FORSIRATI: Srbija nastavlja prvenstvo bez kapitena
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije će se u četvrtom kolu grupe "A" sastati sa Češkom.
01. 09. 2025. u 08:00
"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.
01. 09. 2025. u 15:24
BOŠKO JAKOVLjEVIĆ NAPUSTIO "K1": Evo na koju televiziju prelazi
OMILjENI televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije "K1"
31. 08. 2025. u 11:33
Komentari (0)