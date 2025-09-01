"ŠTO JE NAJBITNIJE, USPELI SMO DA ODMORIMO..." Nikola Milutinov nakon pobede Srbije nad Češkom

Košarkaška reprezentacija Srbije je u četvrtom meču grupe "A" na Evropskom prvenstvu igrala protiv Češke. "Orlovi" su slavili sa 82:60, a nakon meča utiske je izneo Nikola Milutinov.

FOTO: Tanjug/AP

Nikola kako si video ovu utakmicu?

- Odlično smo otvorili, što je najbitnije uspeli smo da odmorimo neke ključne igrače jer je pred nama ključna utakmica u grupi protiv Turske.

Koliko je teško zadržati fokus do kraja kada napravite rano 20 poena prednosti?

- Teško je, možda smo malo pali u nastavku, ali bitno je da smo pobedili i idemo dalje.

Minuti sa Jokićem u petorci?

- Pešić je hteo da proba neke nove stvari, jer posle ovog meča pred nama su sve najteže utakmice.

Turci?

- Najteži meč u grupi, oni su fenomenalna ekipa predvođeni Šengunom, i ne samo on. Moramo dobro da se spremimo, neće biti lako.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA