POVREDA ZA POVREDOM: Nakon Bogdanovića još jedan košarkaš završio učešće na Evrobasketu!
Novi peh na Evrobasketu.
Centar repezentacije Nemačke, Johanes Vojtman, završio je zbog povrede učešće na Evropskom prvenstvu.
On je povredio koleno, a dodatnim pregledima je utvrđeno da mora na operaciju.
Tako će Nemačka ostati bez važnog igrača, te će morati veći "teret" da ponese Danijel Tajs.
