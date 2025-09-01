POVREDA ZA POVREDOM: Nakon Bogdanovića još jedan košarkaš završio učešće na Evrobasketu!

Novi peh na Evrobasketu.

FOTO: FIBA.Basketball

Centar repezentacije Nemačke, Johanes Vojtman, završio je zbog povrede učešće na Evropskom prvenstvu.

On je povredio koleno, a dodatnim pregledima je utvrđeno da mora na operaciju.

Tako će Nemačka ostati bez važnog igrača, te će morati veći "teret" da ponese Danijel Tajs.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara