Košarka

POVREDA ZA POVREDOM: Nakon Bogdanovića još jedan košarkaš završio učešće na Evrobasketu!

Filip Milošević

01. 09. 2025. u 19:48

Novi peh na Evrobasketu.

ПОВРЕДА ЗА ПОВРЕДОМ: Након Богдановића још један кошаркаш завршио учешће на Евробаскету!

FOTO: FIBA.Basketball

Centar repezentacije Nemačke, Johanes Vojtman, završio je zbog povrede učešće na Evropskom prvenstvu.

On je povredio koleno, a dodatnim pregledima je utvrđeno da mora na operaciju.

Tako će Nemačka ostati bez važnog igrača, te će morati veći "teret" da ponese Danijel Tajs.

Ne propustite:

STRAŠNA NEMAČKA UPLAŠILA I SRBIJU: Šta uradi svetski šampion na Evrobasketu...

Uživo prenos, Srbija - Češka: "Orlovi" prvi put u ovakvoj situaciji na Evrobasketu!

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ON SE BOGA NE BOJI! Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Fudbal

0 6

"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka

Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.

01. 09. 2025. u 15:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!