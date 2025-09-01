Košarka

VELIKI POSAO PREMIJERLIGAŠA: Aston Vila dovela doskorašnjeg fudbalera Mančester junajteda

Filip Milošević

01. 09. 2025. u 17:55

Švedski fudbaler Viktor Lindelof potpisao je ugovor sa Aston Vilom, saopštio je danas klub iz Birmingema.

ВЕЛИКИ ПОСАО ПРЕМИЈЕРЛИГАША: Астон Вила довела доскорашњег фудбалера Манчестер јунајтеда

Foto AP

Detalji ugovora nisu saopšteni, a britanski mediji navode da je švedski fudbaler potpisao dvogodišnju saradnju sa Aston Vilom. On je potpisao ugovor sa Aston Vilom bez obeštećenja, pošto mu je 1. jula istekao ugovor sa Mančester junajtedom.

Lindelof (31) je prethodnih osam godina igrao za Mančester junajted, a pre toga je bio član Benfike i Vasterasa. On je za klub sa Old traforda odigrao 284 meča i postigao je četiri gola.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

KONOR MEKGREGOR SE ODSEKAO OD STRAHA U CRNOJ GORI! Čuveni borac pobegao glavom bez obzira (VIDEO)

