VELIKI POSAO PREMIJERLIGAŠA: Aston Vila dovela doskorašnjeg fudbalera Mančester junajteda
Švedski fudbaler Viktor Lindelof potpisao je ugovor sa Aston Vilom, saopštio je danas klub iz Birmingema.
Detalji ugovora nisu saopšteni, a britanski mediji navode da je švedski fudbaler potpisao dvogodišnju saradnju sa Aston Vilom. On je potpisao ugovor sa Aston Vilom bez obeštećenja, pošto mu je 1. jula istekao ugovor sa Mančester junajtedom.
Lindelof (31) je prethodnih osam godina igrao za Mančester junajted, a pre toga je bio član Benfike i Vasterasa. On je za klub sa Old traforda odigrao 284 meča i postigao je četiri gola.
