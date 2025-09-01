ŠTA ĆE REĆI NIKOLA JOKIĆ? Stigle katastrofalne vesti u Rigu, a onda...

POSLE povrede Bogdana Bogdanovića moraće Nikola Jokić da zasuče rukave kao nikada pre kako bi Srbiju odveo do medalje.

Foto: FIBA

Momak iz Sombora je sam izneo meč sa Letonijom i doneo osmeh na lice "orlova", da se bar na kratko zaboravi peh koji se desio sa kapitenom Srbije.

A za to vreme daleko od Rige dešavala se jedna druga drama vezana za Nikolu Jokića. Naime, Jokićev konj Demon del"Est je pobedio u glavnoj trci na hipodromu u Adi. Reč je o grlu koje je nedavno slavilio i u Dužijanci kada je Nikola plakao od sreće.

Ovoga puta je bio najbrži u nadmetanju pod nazivom "Memorijalna trka Mirko Vrgov". On je distancu od 1.600 metara pretrčao u vremenu 1:14,1 prosečno po kilometru.

Inače, pre pobede Demon del"Esta, Jokić nije imao razloga za slavlje, pošto su druga dva pulena štale Drim Kečer, Aragorn i Farid Mil diskvalifikovani zbog galopa, odnosno nečistog kasa.

Što se tiče košarkaškog terena Srbiju od 20.15 čeka utakmica četvrtog kola Evrobasketa protiv reprezentacije Češke.

