ŠTA ĆE REĆI NIKOLA JOKIĆ? Stigle katastrofalne vesti u Rigu, a onda...
POSLE povrede Bogdana Bogdanovića moraće Nikola Jokić da zasuče rukave kao nikada pre kako bi Srbiju odveo do medalje.
Momak iz Sombora je sam izneo meč sa Letonijom i doneo osmeh na lice "orlova", da se bar na kratko zaboravi peh koji se desio sa kapitenom Srbije.
A za to vreme daleko od Rige dešavala se jedna druga drama vezana za Nikolu Jokića. Naime, Jokićev konj Demon del"Est je pobedio u glavnoj trci na hipodromu u Adi. Reč je o grlu koje je nedavno slavilio i u Dužijanci kada je Nikola plakao od sreće.
Ovoga puta je bio najbrži u nadmetanju pod nazivom "Memorijalna trka Mirko Vrgov". On je distancu od 1.600 metara pretrčao u vremenu 1:14,1 prosečno po kilometru.
Inače, pre pobede Demon del"Esta, Jokić nije imao razloga za slavlje, pošto su druga dva pulena štale Drim Kečer, Aragorn i Farid Mil diskvalifikovani zbog galopa, odnosno nečistog kasa.
Što se tiče košarkaškog terena Srbiju od 20.15 čeka utakmica četvrtog kola Evrobasketa protiv reprezentacije Češke.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
"ON MOŽE DA ZAMENI BOGDANOVIĆA!" Šejn Larkin o Bogdanu, šansama Srbije na Evrobasketu...
31. 08. 2025. u 18:14
VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!
NAJBOLjI srpski fudbaler otvorio je sezonu pogotkom protiv Parme prošlog vikenda, a ovoga se nada da će zatresti i mrežu Đenove kojoj Juve gostuje u drugom kolu Serije A (18.30).
31. 08. 2025. u 08:55 >> 08:55
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila burnija nego ijedna njegova pre.
30. 08. 2025. u 19:32 >> 19:54
BOŠKO JAKOVLjEVIĆ NAPUSTIO "K1": Evo na koju televiziju prelazi
OMILjENI televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije "K1"
31. 08. 2025. u 11:33
Komentari (0)