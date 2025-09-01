A POSLE POVREDE BOGDANA BOGDANOVIĆA... Vasilije Micić povukao potez koji će oduševiti srpske navijače
Košarkaška reprezentacija Srbije krenula je rezultatski dobro na ovogodišnjem Evrobasketu!
Srbija je trenutno na učinku od 3-0 i u ponedeljak od 20.15 će izaći na megdan Česima, ali navijače najviše brine povreda Bogdana Bogdanovića, koji je završio takmičenje.
Ipak, "orlovi" imaju druge adute jedan od njih je i Vasilije Micić, koji za sada nije ni bleda kopija onog momka iz vremena kada je nosio dres Anadolu Efesa.
A sada posle povrede Bogdanovića i te kako nam treba pravi Micić, koji je to ozbiljno shvatio i zasukao rukave u Rigi.
Naime, dan pred okršaj sa Češkom, Svetislav Pešić je otkazao timski trening, ali to nije omelo Vasu Micića da radi individualno. Imao je Vasa mnogo grešaka u prve tri utakmice, a nervoza koju je pokazao protiv Portugala, zabrinula je sve.
Micić je čvrsto rešio da se što pre vrati u formu, a zajedno sa Vasom, individualni trening odradio je i Vanja Marinković.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
IGRA OPET I SRBIJA! Evo ko sve danas nastupa na Evrobasketu - i kada!
01. 09. 2025. u 07:00
VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!
NAJBOLjI srpski fudbaler otvorio je sezonu pogotkom protiv Parme prošlog vikenda, a ovoga se nada da će zatresti i mrežu Đenove kojoj Juve gostuje u drugom kolu Serije A (18.30).
31. 08. 2025. u 08:55 >> 08:55
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila burnija nego ijedna njegova pre.
30. 08. 2025. u 19:32 >> 19:54
BOŠKO JAKOVLjEVIĆ NAPUSTIO "K1": Evo na koju televiziju prelazi
OMILjENI televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije "K1"
31. 08. 2025. u 11:33
Komentari (1)