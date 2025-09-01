A POSLE POVREDE BOGDANA BOGDANOVIĆA... Vasilije Micić povukao potez koji će oduševiti srpske navijače

Košarkaška reprezentacija Srbije krenula je rezultatski dobro na ovogodišnjem Evrobasketu!

FOTO: FIBA.Basketball

Srbija je trenutno na učinku od 3-0 i u ponedeljak od 20.15 će izaći na megdan Česima, ali navijače najviše brine povreda Bogdana Bogdanovića, koji je završio takmičenje.

Ipak, "orlovi" imaju druge adute jedan od njih je i Vasilije Micić, koji za sada nije ni bleda kopija onog momka iz vremena kada je nosio dres Anadolu Efesa.

A sada posle povrede Bogdanovića i te kako nam treba pravi Micić, koji je to ozbiljno shvatio i zasukao rukave u Rigi.

Naime, dan pred okršaj sa Češkom, Svetislav Pešić je otkazao timski trening, ali to nije omelo Vasu Micića da radi individualno. Imao je Vasa mnogo grešaka u prve tri utakmice, a nervoza koju je pokazao protiv Portugala, zabrinula je sve.

Micić je čvrsto rešio da se što pre vrati u formu, a zajedno sa Vasom, individualni trening odradio je i Vanja Marinković.

