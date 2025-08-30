NURKIĆ I BiH BILI NA ČASU KOŠARKE: Španija pokazala Bosancima ko je aktuelni prvak Evrope (VIDEO)
Evropsko prvenstvo u košarci je u subotu uveče donelo prilično bolno iskustvo za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
Ona je igrački i rezultatski pregažena od Španije, aktuelnog branioca trona, koji je u ova tri dana više nego rešen nakon šokantnog poraza od Gruzije na startu Evrobasketa.
Španci su deklasirali selekciju BiH, a konačan rezultat glasio je 88:67.
Uzalud Bosancima sjajna atmosfera koju su njihovi navijači napravili u hali na Kipru...
... uzalud i nekoliko njihovih indivdualnih bravura - Španija je, uz 16 poena u prvom poluvremenu Santija Aldame, krilnog centra NBA kluba iz Memfisa, izgradila +14 u prvom poluvremenu, a na preko 20 razlike otišla nedugo posle povratka iz svlačionica.
Da nije bilo opuštanja u poslednjoj četvrtini, kao i korišćenja samo "drugopozivaca" od strane iskusnog Skariola, ko zna kolko bi težak bio ovaj poraz ekipe BiH, a i onaj 21 razlike nije bio malo, svakako.
Aldama je meč završio sa 19 poena, Vili Hernangomez sa 16, a Dario Brizuela sa 15 u pobedničkoj ekipi, dok je u poraženoj Nurkić dogurao do 10 poena (šut za dva 2/7), uz sedam skokova, a jedini efikasniji od njega bio je Kenan Kamenjaš sa 14.
Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:
|
Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe
|
Grupa A
(Riga, Letonija)
|
Grupa B
(Tampere, Finska)
|
Grupa C
(Limasol, Kipar)
|
Grupa D
(Katovice, Poljska)
|Portugal
|Nemačka
|Kipar
|Island
|Estonija
|Finska
|Italija
|Francuska
|Letonija
|V. Britanija
|Gruzija
|Slovenija
|Turska
|Litvanija
|Španija
|Poljska
|Srbija
|Švedska
|Grčka
|Belgija
|Češka
|Crna Gora
|BiH
|Izrael
Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?
Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.
Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.
