NURKIĆ I BiH BILI NA ČASU KOŠARKE: Španija pokazala Bosancima ko je aktuelni prvak Evrope (VIDEO)

Evropsko prvenstvo u košarci je u subotu uveče donelo prilično bolno iskustvo za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

FOTO: FIBA.Basketball

Ona je igrački i rezultatski pregažena od Španije, aktuelnog branioca trona, koji je u ova tri dana više nego rešen nakon šokantnog poraza od Gruzije na startu Evrobasketa.

Španci su deklasirali selekciju BiH, a konačan rezultat glasio je 88:67.

Uzalud Bosancima sjajna atmosfera koju su njihovi navijači napravili u hali na Kipru...

... uzalud i nekoliko njihovih indivdualnih bravura - Španija je, uz 16 poena u prvom poluvremenu Santija Aldame, krilnog centra NBA kluba iz Memfisa, izgradila +14 u prvom poluvremenu, a na preko 20 razlike otišla nedugo posle povratka iz svlačionica.

Da nije bilo opuštanja u poslednjoj četvrtini, kao i korišćenja samo "drugopozivaca" od strane iskusnog Skariola, ko zna kolko bi težak bio ovaj poraz ekipe BiH, a i onaj 21 razlike nije bio malo, svakako.

Aldama je meč završio sa 19 poena, Vili Hernangomez sa 16, a Dario Brizuela sa 15 u pobedničkoj ekipi, dok je u poraženoj Nurkić dogurao do 10 poena (šut za dva 2/7), uz sedam skokova, a jedini efikasniji od njega bio je Kenan Kamenjaš sa 14.

Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Portugal Nemačka Kipar Island Estonija Finska Italija Francuska Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija Turska Litvanija Španija Poljska Srbija Švedska Grčka Belgija Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

---

