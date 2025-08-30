OVO NIKO NE ŽELI DA VIDI: Nikola Jokić zabrinuo sve u Srbiji (VIDEO)
SRBIJA igra protiv Letonije na Evropskom prvenstvu, a jedna situacija u kojoj se našao Nikola Jokić zabrnuo sve u taboru "orlova", ali i navijače naše reprezentacije.
Naime, centar Denvera je prilikom jednom napada poentirao i to pod faulom rivala. U toj situaciji je nezgodno pao i nekoliko trenutaka je ležao na parketu. Tom prilikom se držao za lakat.
Srećom nije se ništa loše desilo, vratio se na parket čim mu je stavljena bandaža na laktu.
Podsetimo, utakmicu Letonija - Srbija možete pratiti uživo na portalu "Novosti".
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
