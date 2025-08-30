OVO NIKO NE ŽELI DA VIDI: Nikola Jokić zabrinuo sve u Srbiji (VIDEO)

SRBIJA igra protiv Letonije na Evropskom prvenstvu, a jedna situacija u kojoj se našao Nikola Jokić zabrnuo sve u taboru "orlova", ali i navijače naše reprezentacije.

FOTO: FIBA.Basketball

Naime, centar Denvera je prilikom jednom napada poentirao i to pod faulom rivala. U toj situaciji je nezgodno pao i nekoliko trenutaka je ležao na parketu. Tom prilikom se držao za lakat.

HOLD YOUR HORSES, JOKIC IS COMING DOWN THE LANE#EuroBasket pic.twitter.com/bYlcNOEaHL — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025

Srećom nije se ništa loše desilo, vratio se na parket čim mu je stavljena bandaža na laktu.

Podsetimo, utakmicu Letonija - Srbija možete pratiti uživo na portalu "Novosti".

