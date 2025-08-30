Srbija i Letonija = košarka. Dve "zemlje košarke" danas igraju na Evropskom prvenstvu, a prenos uživo možete da pratite uz portal "Novosti".

FOTO: FIBA.Basketball

Srbija - Letonija 25:23

13' - Šteta, taman su naši solidno organizovali akciju za prodor Marinkovića, ali sviraju arbitri ofanzivni faul Milutinovu. Njega menja Jokić.

13' - Srećom po naše, Letonija ni iz drugog pokušaja nije izjednačila, a potom se Micić malo aztrčao u odbranu rivala, vratio loptu Tristanu koji nije pogodio trojku. Imali su potom naši još jedan pokušaj, ni on nije bio precizan, li na drugoj strani Milutinov tera Porzingisa na grešku u napadu, lopta za naše. Avramović menja Stefana Jovića.

12' - Očas posla se vraćaju u život domaćini. Na krilima vrlo bučne publike, najpre pogađa Porzingis sa penala, pa Mejeris trojku i to je 25:23. Uz dva potonja kiksa Srba (Marinkovićev promašaj sa distance, pa novo gubljenje lopte od strane Micića), mogli su Letonci i da izjednače, ali im beži lopta. Ipak, sudije menjaju odluku...

11' - Posle odličnog dodavanja Stefana Jovića Srbija daje prvu trojku, Tristan Vukčević donosi dosad najveću prednost, 25:18!

Kraj prve četvrtine, u kojoj je Srbija dobrim delom bila u rezultatskom zaostaku, ali je sa 12 Jokićevih poena uspela da preokrene rezultat i ima 22:18.

10' - Beži lopta Vasiliju Miciću u prodoru, bodri ga selektor Pešić sa klupe, što je jako lepo videti. Porzingis pokušava da postigne trojku, ali je to bio očajan šut...

9' - Jokić pogađa koš domaćih, Srbija odlazi na +2, a on na klupu da odmori. Menja ga Milutinov, a to odmah Luka Banki koristi da na parket pošalje Porzingisa. Kod nas ulazi i Tristan Vukčević, a prethodno su ušli i Vasa Micić i Vanja Marinković.

Nikola Jokić na utakmici Srbija - Letonija na Evrobasketu 2025 / FOTO: FIBA.Basketball

8' - Prvi baš "laki" poeni Srbije, i prvi od strane plejmejkera. Stefan Jović u kontri poentira, posle odličnog rada ruku od strane Jokića u odbrani. Ali, odmah izjednačuju Letonci, dali su četvrtu trojku - na asistenciju Lomarsa pogodio je Kuruks, 18:18.

8' - Dobra odbrana Petruševa nakon što je doneo 16:15 "orlovima", no naši ne uspevaju da uvećaju to u novoj akciji. Lopta za Letonce, još 2:36 do kraja 1. četvrtine.

7' - Stefan Jović menja Aleksu Avramovića. A Petrušev umalo da donese prednost Srbiji, no nije pogodio dok je bio fauliran. Imaće dva bacanja.

6' - Pokušao je Jokić da "igrom leđima" dođe do novih poena, ali odbranio se Kristaps Porzingis, posle čega Rolands Smits daje trojku iz desnog ugla - dalekometni šut domaćih je 3/5, naši nisu to ni pokušali. Ali zato su pokušali da proigraju Jokića, koji se jedva domogao te loše bačene lopte - i poentirao sa čeone linije - 14:15.

5' - Jako lepa akcija naših u tranziciji, mladi Nikola Jović proigrao je imenjaka Jokića koji posle "sitnog dvokoraka" izjednačava rezultat. A Žagars na isteku letonskog napada ne pogađa trojku.

4' - Frka u domaćoj ekipi. Grazulis napušta igralište, ide u svlačionicu. A on je trebalo da, uz Porzingisa, "brine" o Jokiću. Upravo on, i to posle sopstvenog promašaja, daje novi koš - šest poena njegovih za prilazak na 10:12.

4' - Žagars pogađa trojku i prvi put domaćin ima +4, 10:6. Odgovara Avramović asistencijom za Petruševa koji pogađa sa čeone linije za dva poena. Na drugoj strani terena on faulira Smitsa, koji će imati dva bacanja.

3' - Lomars je precizan sa polu-distance, a Jokić odgovara poentiranjem "preko" Porzingisa - 6:7.

2' - Nadmudrili su naše domaćini, ali nisu pogodili iz reketa, pa su Srbi osvojil loptu. A Grazulis je izašao zbog neke lakše povrede. Bertans krade loptu Jokiću, pa Porzingis zakucava loptu u srpski koš, no brzo odgovara Petrušev - 4:5.

2' - Jokić sa oko dva metra pogađa jednom rukom 2:3.

1' - Kristaps je preko Jokića probao da da trojku, nije bio uspešan. Gudurić posle lepe kretnje sam prilazi košu rivala - nije precizan. Ali, zato pogađa iz levog ćoška Bertans - 0:3.

1' - Utakmica je počela! Prvi napad imaju domaćini

16.59 - Petorku Srbije čine Avramović, Gudurić (umesto Bogdanovića), Nikola Jović, Petrušev i Jokić. Letonska petorka za koju se opredelio selektor domaćih Luka Banki: Zagars, Lomazs, Davis Bertans, Porzingis, Grazulis.

16.53 - Predstavljanje ekipa je došlo na red. Najpre Srbije, a potom i selekcije domaćina, koje bodri prepuna Arena u Rigi.

16.49 - U taboru domaćina vlada odlično raspoloženje, koliko se da primetiti. Najnasmejaniji je NBA as Kristaps Porzingis, koji prenosi tu radost i na ostatak ekipe.

16.45 - U toku je zagrevanje, a sa našom ekipom se zagreva i Filip Petrušev. On je, podsetimo, pod uslovnom kaznom FIBA zbog incidenta na jučerašnjem meču, ali može da igra protiv Letonaca.

Uoči meča

Samo 19 časova pre podbacivanja lopte na srpsko-letonskom košarkaškom duelu u glavnom gradu Letonije, košarkaška reprezentacija Srbije je, teže nego što su mnogi očekivali, uz isključenje Filipa Petruševa na samom startu, pobedila Portugal u 2. kolu Evrobasketa. Zbog same igre i celokupnih dešavanja, uključujući tu i odsustvo povređenog kapitena Bogdana Bogdanovića (najnovije vesti o njegovoj povredi nisu dobre), konačan rezultat (80:69) je ostao u drugom planu, i to pred najkraći odmor koji su "orlovi" imali na ovom šampionatu.

A bez pravog predaha danas igraju protiv domaćina u Rigi, koji je osokoljen dramatičnom pobedom u baltičkom derbiju nad Estonijom.

Buran dan je za nama, a naročito za našom nacionalnom selekcijom - zbog povrede kapitena, zbog "varnice" između selektora Svetislava Pešića i Vasilija Micića (zbog jednog loše završenog napada), zbog isključenja Petruševa...

A pritom se igra protiv domaćina i pune hale njegovih bučnih navijača.đ

Frka?

Da, tako bi se to modernim rečnikom opisalo.

Ali, što reče Pešić sinoć posle Portugala, "sve je to razumljivo za ekipe koje ne žele da budu šampioni. A za one koji žele da budu šampioni, oni ne traže izgovor, oni to pretvore u prednost".

Da li će naši biti baš takvi?

Saznajte iz minuta u minut uz prenos na portalu "Novosti".

Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Portugal Nemačka Kipar Island Estonija Finska Italija Francuska Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija Turska Litvanija Španija Poljska Srbija Švedska Grčka Belgija Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

