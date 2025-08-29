SKANDAL! Evrobasket poručio: Nikola Jokić NIJE NAJBOLJI dodavač među evropskim centrima!

Košarkaška reprezentacija Srbije danas za rivala na Evropskom prvenstvu ima Portugal, a pred taj meč se na Evrobasketu desilo nešto neočekivano.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, od samog starta dešavaju se iznenađenja na ovom šampionatu. Uostalom, prvak Evrope, Španija, nokautiran je od Gruzije koju sa klupe predvodi Aleksandar Džikić. Pa i sam Portugal, današnji rival "orlova", iznenađenjem je "otvorio" ovaj Evrobasket.

A iznenađenje je priredio i zvaničan nalog Evropskog prvenstva na društvenim mrežama.

"Ničim izazvano", sa Evrobasketa su poručili da Nikola Jokić nije najbolji dodavač među visokim košarkašima - već Turčin Alperen Šengun, inače 23-godišnji centar Hjuston roketsa i jedan od, realno, najboljih mladih košarkaša na svetu, ali definitivno ne na nivou asistencija (a i ostatka košarkaške "lepeze" kvaliteta) Nikole Jokića.

- Eto, rekli smo! - podvukli su sa Evrobasketa tvrdnju da je Šengun iznad svih, pa i srpskog centar.

I, malo je reći da su izazvali zgražavanje mnogih.

Ali, najzanimljiviji su bili turski navijači koji i sami priznaju da je Jokić za klasu iznad svih konkurenata kada se radi o "visokima koji asistiraju".

Tako je jedan od njih poručio:

- Turčin sam, i veliki sam Alpijev navijač, ali on je drugi najbolji dodavač među visokim igračima - potvrdio je ovaj turski ljubitelj košarke da je Jokić bez premca.

I am Turkish and big fan of Alpi but he is the second best passing big man — M (@yenibilmemtnmam) August 29, 2025

Ko je bolji od njih dvojice - videće se u međusobnom duelu u sredu od 20.15, uz prenos na portalu "Novosti".

Do tada, međutim, i Srbe i Turke čeka dosta posla.

A naše - koliko već ovog petka uveče.

Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Portugal Nemačka Kipar Island Estonija Finska Italija Francuska Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija Turska Litvanija Španija Poljska Srbija Švedska Grčka Belgija Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

